「救生員看到都要下去救！」　陳芋汐爆料全紅嬋蝶泳程度差

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋、陳芋汐在巴黎奧運期間，一起拿下「女子雙人跳水10公尺台」金牌。「嬋汐」二人近日參與多個節目分享運動趣事。陳芋汐在一節目上透露，全紅嬋的蝶泳程度連救生員都看不下去。

據《新華社》報導，陳芋汐在節目上笑著調侃，「她（全紅嬋）游蝶泳，游到我覺得，當時有救生員的話，一定會下水救她的程度。」

▲▼全紅嬋、陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社）

全紅嬋在一旁表示，「我覺得我游得非常自信，後來游著游著，他們覺得我游到快淹死了。」她邊說還邊配上游泳的手勢，讓陳芋汐、主持人在旁邊笑著。

全紅嬋還說道，「我一開始是游狗爬式，我游自由式是歪的，就是歪著游的，本來是直直的游，可是游著游著到中間的時候，就游歪了。」

▲▼全紅嬋表示，游自由式是歪的。（圖／翻攝自微博）

該段採訪影片引起熱議，「奧運泳池救生員終於有了用武之地」、「我突然就沒那麼自卑了」、「沒事，汪順跳水像牛蛙下鍋」、「跳水運動員雖然會游泳，但只是『會』，不能要求其他了」、「不怕自己社死，就怕懂自己的人爆自己的笑料」、「嗯我跟奧運冠軍同一個水平」。

全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕；陳芋汐以420.70獲得第二名。「嬋汐組合」在雙人跳水10公尺台項目中，以359.10的高分，打敗所有隊伍，甚至與第二名的北韓隊差了43.2分。

▲兩人拿下巴黎奧運女子單人跳水10公尺台金牌、銀牌。（圖／路透社）