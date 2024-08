造價97億！俄戰機「燒成火球」直墜炸亮夜空　機組員彈射逃生

▲俄軍Tu-22M3戰機「燒成火球」直墜。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯一架Tu-22M3遠程戰略轟炸機15日在中部西伯利亞地區墜毀,飛行員彈跳逃生成功。據了解,這架戰機造價高達2.28億英鎊(約台幣97億元),從網路上曝光的畫面可以看到,飛機在空中燃燒後直墜地面,現場燃起熊熊大火。

綜合外媒報導,俄軍一架Tu-22M3遠程戰略轟炸機15日晚間在西伯利亞伊爾庫次克地區(Irkutsk)墜毀,當時機上共有4名飛行員,全數在飛機爆炸前成功彈射逃生,沒有生命危險。

???? BREAKING: A Russian Tu-22M3 strategic bomber, worth $40 million, has crashed in the Irkutsk region of Russia.



The Russian Ministry of Defense has reported that the crash was caused by a technical fault. The crew is said to have ejected safely. pic.twitter.com/Qcy6d0P40C