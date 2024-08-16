造價97億！俄戰機「燒成火球」直墜炸亮夜空　機組員彈射逃生

▲俄軍Tu-22M3戰機「燒成火球」直墜。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一架Tu-22M3遠程戰略轟炸機15日在中部西伯利亞地區墜毀，飛行員彈跳逃生成功。據了解，這架戰機造價高達2.28億英鎊（約台幣97億元），從網路上曝光的畫面可以看到，飛機在空中燃燒後直墜地面，現場燃起熊熊大火。

綜合外媒報導，俄軍一架Tu-22M3遠程戰略轟炸機15日晚間在西伯利亞伊爾庫次克地區（Irkutsk）墜毀，當時機上共有4名飛行員，全數在飛機爆炸前成功彈射逃生，沒有生命危險。

???? BREAKING: A Russian Tu-22M3 strategic bomber, worth $40 million, has crashed in the Irkutsk region of Russia.



The Russian Ministry of Defense has reported that the crash was caused by a technical fault. The crew is said to have ejected safely. pic.twitter.com/Qcy6d0P40C — Beats in Brief (@beatsinbrief) August 15, 2024

從曝光的畫面可以看到，整架飛機燒成一顆巨大火球，接著就直墜地面，周圍地區也燃起火光陷入火海。目擊者指出，墜機現場發生多次爆炸。

官方表示，飛機是在起飛後不久墜毀，原因是機械故障，彈射逃生的4名飛行員僅有擦傷和骨折，沒有生命危險，現場也沒有核汙染風險。