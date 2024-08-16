烏克蘭跨境設立軍事司令部　俘虜上百俄兵！創開戰最高紀錄

▲烏克蘭士兵搭上坦克，從俄烏邊境地區折返回烏克蘭蘇米地區。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭跨境反攻俄羅斯進入第10天，外傳已在俄羅斯庫斯克州俘虜100多名俄國士兵。總統澤倫斯基指出，烏軍已經完全控制俄國城鎮蘇賈（Sudzha），在當地設立軍事司令部，在此之際，俄羅斯也稱，成功奪回庫斯克州的克魯佩茨定居點（Krupets）。

BBC、衛報等報導，烏克蘭15日宣稱現階段已推進至俄羅斯境內35公里，控制1150平方公里的土地，占據82個定居點。這是俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來，烏方對俄羅斯最深入的跨境反攻，彭博社引述知情人士說法指出，烏克蘭安全局在庫斯克地區俘虜102名俄羅斯士兵，是開戰2年以來的最高紀錄。

▲▼ 烏克蘭宣稱俘虜100多名俄羅斯士兵。（圖／達志影像／美聯社）

烏軍武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）指出，軍方已在蘇賈鎮設立軍事指揮辦公室，以維持法律與秩序、滿足當地居民的需求。俄國蘇賈鎮的位置距離俄烏邊境約9.6公里，是烏軍宣稱控制土地之中最大的定居點，在戰爭爆發之前，人口大約5000人。

烏克蘭議會人權專員德米特羅·魯比涅茨（Dmytro Lubinets）14日表示，俄方已針對潛在戰俘交換一事進行接觸。不過他拒絕透露被俘虜士兵的總人數等細節。

與此同時，俄羅斯聲稱在庫斯克地區取得進展，俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）指出，莫斯科將派遣增援部隊，保護俄羅斯人民。俄羅斯也表示，俄軍正持續擊退烏軍的入侵企圖，重新控制克魯佩茨村定居點（Krupets）。

▼ 俄羅斯戰車回防庫斯克地區 。（圖／達志影像／美聯社）