超兇女店員「細肩帶上班」慘被報警檢舉！眾人怒：比20年前還封建

記者閔文昱／綜合報導

中國浙江杭州市一家社區超市的女員工，因為穿著性感細肩帶上班，經常吸引了許多男性顧客前來光顧，甚至連外送員、快遞員都忍不住駐足，希望能和女店員多聊幾句。然而，這樣的穿著卻引發了社區內部分居民的不滿，並導致警方介入調查。事件在網路上曝光後，引發網友兩極看法。

根據中國《星視頻》報導，這名女店員上班時總是穿著露出乳溝的細肩帶上衣，和顧客說話的語氣也相當輕柔，因此店內經常擠滿男性顧客光顧，就為了一睹女店員風采。然而，有部分居民認為女店員穿著太暴露，於是報警，導致該雜貨店也遭警方上門調查。

對此，社區管理人員已證實此事，並表示會持續注意該名女店員的穿著。

▲杭州一名雜貨店女店員穿清涼服飾上班，遭當地居民報警投訴。（圖／翻攝自微博）

消息在網路曝光後，不少網友紛紛砲轟「多管閒事」、「願打願挨的事，畢竟沒有露點，警察拿什麼理由管」、「穿衣不能自由嗎報警幹什麼」、「檢舉的人是嫉妒了吧」、「20年前都沒這麼封建」、「這不就是一件很正常的吊帶洋裝嗎」、「以後都穿長袍帶面罩吧」、「隔壁同行檢舉的吧」。

不過也有網友認為，「這就是故意擦邊吸引男顧客呀，很明顯，不正之風必須及時制止。不是穿衣自由的說法，這個聲音就是故意的」、「別扯穿衣自由，什麼心思真沒點數？」、「做為職業裝真不合適，在家、出去逛街、度假穿完全沒問題，超市上班穿這樣很難不讓人產生不好的聯想」。