　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

超兇女店員「細肩帶上班」慘被報警檢舉！眾人怒：比20年前還封建

記者閔文昱／綜合報導 

中國浙江杭州市一家社區超市的女員工，因為穿著性感細肩帶上班，經常吸引了許多男性顧客前來光顧，甚至連外送員、快遞員都忍不住駐足，希望能和女店員多聊幾句。然而，這樣的穿著卻引發了社區內部分居民的不滿，並導致警方介入調查。事件在網路上曝光後，引發網友兩極看法。

根據中國《星視頻》報導，這名女店員上班時總是穿著露出乳溝的細肩帶上衣，和顧客說話的語氣也相當輕柔，因此店內經常擠滿男性顧客光顧，就為了一睹女店員風采。然而，有部分居民認為女店員穿著太暴露，於是報警，導致該雜貨店也遭警方上門調查。

對此，社區管理人員已證實此事，並表示會持續注意該名女店員的穿著。

▲杭州一名雜貨店女店員穿清涼服飾上班，遭當地居民報警投訴。（圖／翻攝自微博）

▲杭州一名雜貨店女店員穿清涼服飾上班，遭當地居民報警投訴。（圖／翻攝自微博）

消息在網路曝光後，不少網友紛紛砲轟「多管閒事」、「願打願挨的事，畢竟沒有露點，警察拿什麼理由管」、「穿衣不能自由嗎報警幹什麼」、「檢舉的人是嫉妒了吧」、「20年前都沒這麼封建」、「這不就是一件很正常的吊帶洋裝嗎」、「以後都穿長袍帶面罩吧」、「隔壁同行檢舉的吧」。

不過也有網友認為，「這就是故意擦邊吸引男顧客呀，很明顯，不正之風必須及時制止。不是穿衣自由的說法，這個聲音就是故意的」、「別扯穿衣自由，什麼心思真沒點數？」、「做為職業裝真不合適，在家、出去逛街、度假穿完全沒問題，超市上班穿這樣很難不讓人產生不好的聯想」。

ET快訊
小甜甜宣布離開台灣！　感性謝所有人
女駕駛連撞3車1死2傷　情侶遭撞半裸衝下車驚呆
王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

超兇女店員「細肩帶上班」慘被報警檢舉！眾人怒：比20年前還封建

陸奧運舉重冠軍赴海青節　李雯雯、李發彬與兩岸青年分享奪金心情

陸50kg女抽脂「消滅小肥肚」卵巢萎縮　永遠失去生育能力

「拒掛五星旗」炎上！上海長榮酒店官網道歉了

鮮花不能插牛糞？陸男網紅交往洋正妹曬恩愛　慘遭女網友霸凌

1200名台青參加海青節　陳玉珍分享赴陸求學心得：會認識最好朋友

台灣規模5.7地震「大陸也有感」！秒登微博熱搜

只差1面！　ChatGPT曾「預測巴黎奧運」中國奪下90面獎牌

人孔蓋沒關！兒子墜入污水井...媽想救援跟著跳下去「母子雙亡」

曾教拿捏英文遭拒！陸記者稱全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」…網氣炸

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

孫安佐「當真人秀評審」被打！　痛苦摀臉...遭嗆：忍你一整天了

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

影片曝光！疑太白目　孫安佐拳賽當評審惹怒他人遭K.O.

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

#孫安佐 受邀拳賽當評審太白目！惹怒身旁導師挨打

超兇女店員「細肩帶上班」慘被報警檢舉！眾人怒：比20年前還封建

陸奧運舉重冠軍赴海青節　李雯雯、李發彬與兩岸青年分享奪金心情

陸50kg女抽脂「消滅小肥肚」卵巢萎縮　永遠失去生育能力

「拒掛五星旗」炎上！上海長榮酒店官網道歉了

鮮花不能插牛糞？陸男網紅交往洋正妹曬恩愛　慘遭女網友霸凌

1200名台青參加海青節　陳玉珍分享赴陸求學心得：會認識最好朋友

台灣規模5.7地震「大陸也有感」！秒登微博熱搜

只差1面！　ChatGPT曾「預測巴黎奧運」中國奪下90面獎牌

人孔蓋沒關！兒子墜入污水井...媽想救援跟著跳下去「母子雙亡」

曾教拿捏英文遭拒！陸記者稱全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」…網氣炸

華茲接受范斯挑戰！10／1紐約舉辦美國副總統電視辯論

傳「組自救會爭取補助」遭轟　晴空匯主委群組狂問：住戶都不知情

賓利「歐陸GT極致版跑車」8／23大陸上市！折合新台幣1493萬起

讓國人免費追奧運是義務？集體行為影響運動轉播和贊助

岸田文雄自費向靖國神社獻祭祀費　中國火速向日本提嚴肅交涉

超兇女店員「細肩帶上班」慘被報警檢舉！眾人怒：比20年前還封建

獸父迷信亂倫能致富！性侵女兒長達9年　生下7子全部活埋

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！曾追隨毒梟南霸天　妻子是美女民代

國產車自製率新制上路「中華汽車回應了」！支持新政策加速在地化

陸奧運舉重冠軍赴海青節　李雯雯、李發彬與兩岸青年分享奪金心情

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

大陸熱門新聞

「拒掛五星旗」炎上！長榮酒店官網道歉了

陸50kg女抽脂「消滅小肥肚」竟永遠失去生育能力

超兇女店員穿細肩帶上班！竟遭報警檢舉

陸記者調侃全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」

全場搶拍照！陸奧運舉重冠軍來海青節

全紅嬋打給爺爺「必問4個問題」

台灣規模5.7地震「大陸也有感」！秒登微博熱搜

鮮花不能插牛糞？陸男網紅交往洋正妹　慘遭網暴

農民看不上「酸角」變黃金　

攜程美團等平台下架巴黎長榮酒店

人孔蓋沒關！兒子墜入...媽想救援跳下去母子雙亡

救生員都要救！陳芋汐爆全紅嬋蝶泳程度

ChatGPT曾預測中國奪下90面奧運獎牌

樊振東、孫穎莎「取關」早田希娜

更多熱門

相關新聞

談判破局變大亂鬥　澎湖船長遭毆還被車撞

談判破局變大亂鬥　澎湖船長遭毆還被車撞

澎湖昨（4日）發生債務糾紛鬥毆案件，陳姓船長的女婿欠債100萬，於是代女婿出面與蔡姓等3名追債男子談判，期間雙方談不攏打起來，4人送醫治療後，蔡男的翁姓等2名男姓友人得知此事，竟開車前往三總澎湖分院把陳姓船長撞傷，在拿刀下車砍他，行兇後2男開車到警局自首，全案目前由馬公警方偵辦中。

遶境貨車載11未成年撞圍欄！最小12歲

遶境貨車載11未成年撞圍欄！最小12歲

武林帖5天收費1萬2　保險和教練都出大包

武林帖5天收費1萬2　保險和教練都出大包

即／高雄前鎮漁港碼頭邊驚見浮屍

即／高雄前鎮漁港碼頭邊驚見浮屍

陸金融OL實名檢舉自己！與7男約砲、錢色交易

陸金融OL實名檢舉自己！與7男約砲、錢色交易

關鍵字：

社區超市女員工穿著爭議網路熱議警方調查

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜宣布離開台灣感性喊：感謝所有人

瑞芳1死2傷車禍　情侶遭撞嚇倒衝下車

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　

新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主砲轟業者

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

即／22:39宜蘭近海規模4.4地震！最大震度4級

以為168斷食瘦了！　她「冒2症狀」7個月後過世

李洋日本視訊王齊麟

柯96萬餐費單據　羅淑蕾點破綻

陳詩媛再次道歉「關閉Threads帳號」

林襄超大尺度寫真照曝光

長榮桂冠遭旅遊平台下架　王浩宇下「台派封殺令」

醫警告「1愛愛姿勢」最危險！　瞬間折斷恐再也站不起

更多

最夯影音

更多

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

孫安佐「當真人秀評審」被打！　痛苦摀臉...遭嗆：忍你一整天了

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面