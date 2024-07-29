陸金融OL實名檢舉自己！與7男「約砲、錢色交易」：我是個撈女

▲女員工自爆錢色交易。（圖／翻攝自鳳凰網財經）

記者鄭思楠／綜合報導

社群軟體小紅書上瘋傳，上海東證期貨一名王姓正妹手持身分證，實名自爆劈腿多名男性，涉及永贏基金、施羅德基金。女生五官全露出鏡，承認自己沉迷物慾，私生活混亂，背著男友與多位金融才俊「約砲、錢色交易」，寫道「我是個撈女」，同時間與7名異性有曖昧。對此，東證期貨公司回應稱，這件事已經立案了，現在不太方便回應。

據《鳳凰網財經》報導，據網傳資訊顯示，王女稱，與王姓男子在2023年8月28日初次經朋友、同事介紹在飯局上認識。最初兩個月時間內，二人微信有簡單的聊天，但是當時王女以為王男是有家庭、小孩的，且王女當時是有男朋友（王某行，就職於中泰資管，和王女是研究生同學，交往2年半）。

2023年11月份，王女瞭解到王男的一些真實的個人情況以及婚戀需求，開始頻繁聯繫。2024年4月29日，她與王男正式確定戀愛關係，發生關係，5月3日見王男父母，5月6日參加王男上海公司開張儀式以其女朋友身分出席。但此期間依舊和多人保持暖昧關係，和男友王某行也並未正式分手。

之後，王女與男友王某行提出分手，6月2日正式搬進王男家中，以女朋友、未婚妻的身分相處。王女表示，從6月2日到7月9日期間，自己依舊和王某行保持聯繫，在王男不在家時，和王某行偷偷見面、發生邊緣性行為。雖然和王男住在一起，也認為他是好的結婚對象，但是內心還在猶豫該如何選擇，和前任藕斷絲連。

該自曝內容中，還提到了永贏基金的蔣某、施羅德基金的俞某、東證期貨的同事尹某某、永贏基金朱某某以及中銀基金的陳某某。

自曝內容顯示，王女和王男認識以來，一直隱瞞有男友的事實，也有數位暖昧對象有過撩騷、約砲、錢色交易行為。

其中，發生過關係的有2名。2023年10月，王女接觸蔣某（未婚，就職於永贏基金） 12月份開始與他發生關係，開始半年左右的「砲友」關係，一般1-2周見一次面，見面主要發生關係，並贈送禮物，2024年5月底拒絕對方的禮物並正式分手。但是，期間蔣某偷拍一些王女的影片，並將其發布到網上，嚴重威脅了王女的個人隱私和安全。

另外，2024年4月，王女在一次飯局醉酒後和俞某（就職於施羅德基金）發生關係，在之後的3個月裡，還發生過3-4次，並接受其部分貴重禮物。

此外，有3位暖昧對象。王女和一位公司同事（尹某某，已婚）是保持暖昧的關係，雖未發生實質性性行為，但是經常工作時間一起外出吃飯，雖然對尹某某是以朋友的身分看待，但是知道對方雖已婚還是喜歡自己，有一些牽手、接吻等暖昧的行為也並未制止。與朱某某（就職於永贏基金）有發送一些性感照片、暖昧聊天的行為，雖未發生實質性性行為。與陳某某（就職於中銀基金）有一些暖昧聊天，雖未發生實質性性行為，但是也有3個月左右的暖昧情況。

目前，東證期貨王女的自爆內容已經下線。對此，公司回應稱，這件事已經立案了，現在不太方便回應你們（媒體）。