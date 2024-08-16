烏日垃圾焚化爐日處理900噸「年賣電3.6億」　南投參訪團觀摩

▲南投縣長許淑華陪同鄉鎮市代參訪烏日垃圾焚化爐 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投垃圾處理問題已困擾地方20多年，目前全縣堆置量仍高達20多萬噸；縣政府於4月、7月間陸續邀請縣議會議員參觀苗栗縣垃圾焚化廠、村里長參訪台中市烏日垃圾資源回收廠後，15日也邀各鄉鎮市代表會主席、副主席及代表到烏日參觀，期望透過參觀、認識現代垃圾處理方式，獲民意支持興建自有垃圾焚化廠，才能根本處理經年累月的垃圾困境。

縣府15日辦理鄉鎮市代表環保政策及民政業務宣導活動，前往參訪烏日BOT垃圾資源回收廠，縣長許淑華全程陪同，台中市副秘書長林育鴻、環保局長陳宏益也出席，並由焚化爐營運廠商派員進行簡報及解說，眾人隨後前往吊車室、中控室等廠區，了解廢棄物處理流程。

廠方簡報指出，烏日BOT垃圾資源回收廠每日垃圾處理量約900公噸，年發電量可供20萬戶一個月需求，回賣給台電收入有3.6億元，回饋給烏日區居民包括水電費補助、地方建設及活動補助、關懷慰問金、溫水游泳池興建等。

許淑華表示，台中烏日垃圾處理廠已運作20年，其現代垃圾處理方式不但不會溢散臭味，廢水處理也符合環保相關規定，廠方回饋地方的公共設施也愈做愈好；她強調南投垃圾處理問題迫在眉睫，希望未來能藉由興建垃圾處理廠加以改善現況，各項設備一定會更好，也帶來發電及收入等效益。

許淑華也籲請鄉鎮市長帶隊辦理自強活動，邀鄰長進行相關參訪，讓鄉親多方了解現代焚化爐運作情況；縣府也會審慎評估南投焚化廠的設置地點，做好規劃設計，並擬定完善的回饋方案，解決南投垃圾問題。