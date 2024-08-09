抓到「垃圾黑洞」換來小確幸　彰化清潔隊賣資源回收...月賺42萬

▲和美垃圾被退運。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣自7月1日起推動擴大回收範圍，並強制分類破袋檢查執行，環保局統計26鄉鎮市進場垃圾量，比去年同期大幅減少5324公噸，其中和美鎮5天內有17車次退運，經清潔隊大抓「垃圾回收黑洞」大幅提升回收量，變賣金額達42.8萬元，回收量直逼農曆春節等級，垃圾減量成效驚人。

彰化縣環保局自7月1日施行回收新制，焚化廠施行落地檢查，1個垃圾袋中若有12個資源回收物，就會拒收整車垃圾退運，施行前5天，共有17車次、340噸的垃圾被全車退運。

▲秀水清潔隊被退運。（圖／記者唐詠絮翻攝）

和美鎮清潔隊全力動員，終於找出害退運的「兇手」，全是來自某社區大樓，經破袋檢查後，發現社區的垃圾子母車有58件分類不合格，導致一整車20公噸垃圾被退運，清潔隊員甚至得用機具全面破袋，再進行二次分類與回收。

經過環保局及各鄉鎮清潔隊全力宣導，民眾配合下，第二周退運為0，顯示民眾對環保資源回收概念提升，單月減量率達 22.96%，不僅廚餘回收總量提升1倍以上，資收物回收量平均提升15%，試辦家居紡織品回收約100公噸，光是和美清潔隊6月變賣資源回收物為28.2萬元，7月增加至42.8萬元，比前一個月多出14萬，成效大幅增加。

彰化縣環保局統計，經實施高強度破袋檢查一個月後，各清潔隊反應回收物暴增，導致資源回收車需往返3趟，造成清運遲延問題，體現回收清運量能不足，再加上車齡大都超過10年以上，高於全國平均的8.8年，15年以上的車輛佔了 27%，極大的影響清運效率，縣府對此也請環境部能補助新增資源回收車的購置經費，以提升彰化縣回收品清運能力，及服務民眾的品質，實現更高效能的資源回收。

▲清潔隊破袋檢查。（圖／記者唐詠絮翻攝）