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蒙冤坐牢48年獲賠逾2億和解金！美非裔男子創美國史上平反紀錄

監獄,坐牢,服刑（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲坐牢48年，美國71歲非裔男子西蒙斯日前獲得平反，將獲逾2億台幣的和解金。（示意圖／Pixabay）

文／中央社

美國71歲非裔男子西蒙斯因一椿謀殺案入獄服刑近50年後沉冤得雪，他最近與當年指控他的奧克拉荷馬州艾德蒙市達成和解，將獲得715萬美元（約新台幣2億3300萬元）和解金。

法新社報導，西蒙斯（Glynn Simmons）總共坐牢48年1個月又18天，他去年獲法院改判無罪並且釋放，結束過去數十年平白蒙受的牢獄之災。根據「美國國家冤案登錄中心」（National Registry of Exonerations），他是美國史上獲平反的囚犯中，冤獄最久的人。

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官方紀錄顯示，奧克拉荷馬州艾德蒙市（Edmond）市議會投票通過與西蒙斯進入和解程序，以解決他對該市和當年協助逮捕西蒙斯其中一名警探所提出的部分索賠要求。西蒙斯的律師團表示，在西蒙斯控告「這些城市與當年捏造證據…構陷他犯下謀殺罪的警方人員」一案中，這筆和解金僅代表「部分和解」。

西蒙斯的首席律師伊莉莎白‧王 （Elizabeth Wang） 指出：「西蒙斯先生為了從未犯下的罪行入獄，不幸耗掉人生一大段時間。」 法新社聯繫到艾德蒙市的發言人，但發言人拒絕置評。 西蒙斯和另一名男子羅伯茲（Don Roberts）遭指控於1974年艾德蒙市一次酒鋪搶案中，殺害一名30歲酒鋪店員；兩人在1975年被判處死刑，後來刑期減為無期徒刑。

當時全案僅根據一名少女顧客的指證，就將西蒙斯和羅伯茲定罪。這名少女在酒鋪搶案中頭部中彈，但倖存下來。她從警方列出的一群嫌疑人中，指證兇手就是西蒙斯和羅伯茲，但後續一連串的調查顯示，少女指證的可靠性存有重大疑點。

西蒙斯和羅伯茲在法院庭審時都表示，謀殺案發生當下他們根本不在奧克拉荷馬州。 美國聯邦地區法院法官巴隆波（Amy Palumbo）去年7月撤銷原判決，並於12月正式裁決西蒙斯無罪。 另外，根據美國國家冤案登錄中心，西蒙斯的同案被告羅伯茲已在2008出獄。

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冤獄無罪和解金西蒙斯非裔美國平反

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