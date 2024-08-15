　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義女排奧運奪金　非裔球星「畫像皮膚遭塗淺色」引公憤

▲▼球星埃戈努為義大利奪下奧運金牌，但她畫作上的深膚色卻被塗成淺粉色，引起公憤。（組圖／翻攝自X）

▲球星埃戈努為義大利奪下奧運金牌，但她畫作上的深膚色卻被塗成淺粉色，引起公憤。（組圖／翻攝自X）

文／中央社

義大利在巴黎奧運摘下首面女子排球金牌，有藝術家在義國奧委會前繪製壁畫，向獲勝的非裔關鍵球員埃戈努致敬。不過畫作一天就遭破壞，她的深膚色被塗成淺粉色，讓義國政界群起撻伐此一種族主義行徑。

巴黎奧運女子排球金牌戰11日舉行，義大利隊直落3擊敗東京奧運冠軍美國隊，奪得隊史首面奧運金牌。現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）拿下全場最高22分，成功攔網4次。

非裔的埃戈努曾因深膚色在義大利社群網路遭嚴重霸凌。義大利藝術家Laika特別在義大利奧委會（Coni）前繪製一幅埃戈努的肖像壁畫，讚揚她代表義大利族群融合的精神。

Laika在社群網站Instagram寫道，「在我們國家將不再有仇外、種族主義、憎恨和不包容等現象。種族主義是種必須被克服的社會瘟疫，透過運動來達成這點非常重要。」

諷刺的是，畫作才出現一天就遭破壞，埃戈努的臉和四肢皮膚都被塗成淺粉色，義國警方正在調查作案者是否為右翼種族主義者。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）透過社群平台X發文聲援埃戈努，稱埃戈努是「義大利的驕傲」。他強調，對這種粗俗種族主義行為要表達「最徹底的藐視」，他將致力反對任何形式歧視，特別要加強義大利年輕人對於反歧視的觀念。

義大利五星運動黨（M5S）眾院領袖席維斯崔（Francesco Silvestri）也強硬表示，破壞壁畫的人可能受到種族主義言論的煽動。他點名質疑右派「聯盟黨」（Lega）的歐洲議員瓦納奇（Roberto Vannacci）曾發表爭議言論，稱埃戈努的外貌特徵不能代表多數義大利人。

義大利多位跨黨派政治人物一致聲援埃戈努。義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）表示將與埃戈努一起努力，打敗無知、粗魯、缺乏同理心的種族主義。左派民主黨（PD）的黨魁施萊恩（Elly Schlein）說，任何在義大利出生或長大的人，都是正宗義大利人，民主黨將繼續致力修改公民身分法。

民主黨已提出一項議案，建議義大利公民身分改採依照出生地決定的「屬地主義」，這項動議9月將在議會討論。

ET快訊
當評審太白目！　孫安佐挨打影片曝
快訊／大學分發錄取率94.62%！　31校缺額2505人「實
快訊／陳宗彥性招待遭起訴！　檢建請從重量刑
柯文哲黨內信看「識人哲學」　黃揚明嘆：用人唯親注定小黨
孫安佐真人秀被毆打！　經紀人回應鬧翻現況
大阪大停電！　24萬戶「一片漆黑」淪孤城
百年品牌「雅芳」美申請破產！　負債逾400億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

寵妻魔人祖克柏送雕像示愛　愛妻「1句話」閃瞎眾人

颱風安比襲日！氣象廳警告：強風「足以吹垮房屋」　直直朝北衝

「小林製藥紅麴案」又漏報！　向政府通報少了11疑似死亡案例

邊境出現疑似敵方飛機　以色列北部夜間「突響警報」

德國軍事基地疑遭入侵破壞　軍方封鎖數小時調查

義女排奧運奪金　非裔球星「畫像皮膚遭塗淺色」引公憤

伊朗央行驚傳癱瘓！　史上最大規模網路攻擊「數據遭竊」

岸田文雄向靖國神社供奉祭祀費　已連續5年有內閣成員參拜

大阪大停電！24萬戶「一片漆黑」淪孤城　京阪電鐵、JR慘延誤

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！「產品致癌挨告」負債逾400億

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

日妹在台租房被趕4次　崩潰淚喊：租金太貴！

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

寵妻魔人祖克柏送雕像示愛　愛妻「1句話」閃瞎眾人

颱風安比襲日！氣象廳警告：強風「足以吹垮房屋」　直直朝北衝

「小林製藥紅麴案」又漏報！　向政府通報少了11疑似死亡案例

邊境出現疑似敵方飛機　以色列北部夜間「突響警報」

德國軍事基地疑遭入侵破壞　軍方封鎖數小時調查

義女排奧運奪金　非裔球星「畫像皮膚遭塗淺色」引公憤

伊朗央行驚傳癱瘓！　史上最大規模網路攻擊「數據遭竊」

岸田文雄向靖國神社供奉祭祀費　已連續5年有內閣成員參拜

大阪大停電！24萬戶「一片漆黑」淪孤城　京阪電鐵、JR慘延誤

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！「產品致癌挨告」負債逾400億

大谷翔平快腿連2盜完成「35-35」　隊史第2人、史上第2速！

寵妻魔人祖克柏送雕像示愛　愛妻「1句話」閃瞎眾人

獨／恐嚇蕾菈「噁爛臭網紅一起下地獄」　24歲單親媽下場曝

奧運後詹皇、柯瑞NBA聯手機率創新高　美媒曝「當隊友」時間點

新北運動中心爆人潮！健身房9PM後「還在排隊」盛況他驚呆

國1大貨車凌晨猛衝防撞車！　車頭爛毀駕駛卡車內...2人受傷

山東一政府向民企「索要1.1億罰款」！官員嗆：幹垮企業太簡單了

颱風安比襲日！氣象廳警告：強風「足以吹垮房屋」　直直朝北衝

「小林製藥紅麴案」又漏報！　向政府通報少了11疑似死亡案例

豐原太平洋百貨首度亞洲商品展 　跨台日韓一次購足

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

飯店房間1物品是細菌溫床　很常被忽視

即／世衛宣布：M痘構成國際公衛緊急事件

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

安洗瑩退國家隊原因曝：替前輩洗衣7年

俄2州宣布進入緊急狀態！　烏軍：繼續多方向挺進

全球最乾淨航空公司　長榮、華航擠入前10

「早晨1習慣」害你瘦不下來

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

澳洲人倫悲劇！10歲女童疑遭母割喉亡

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

大阪大停電！24萬戶一片漆黑淪孤城

美7月CPI低於預期！　「道瓊漲242點」3大指數收高

樹懶熱爆發　中南美8千多人感染已2死

更多熱門

相關新聞

安洗瑩退國家隊原因曝：替前輩洗衣7年

安洗瑩退國家隊原因曝：替前輩洗衣7年

南韓羽球天才少女安洗瑩（An Se-young）目前是女單世界排名第一，並在巴黎奧運奪下金牌，為國爭光後卻揚言要退出國家隊，吐露對國家隊和羽球協會的不滿。韓媒爆料，15歲入選國家隊的安洗瑩，因為在隊上年紀最小，必須替前輩洗衣打掃，整整持續了7年，嚴重影響休息和訓練時間。

李洋何冰嬌奧運後退休　克媽分析原因

李洋何冰嬌奧運後退休　克媽分析原因

政府買奧運轉播權再分包？體育署回應

政府買奧運轉播權再分包？體育署回應

羅嘉翎骨裂拚奧運　孫家閎感同身受

羅嘉翎骨裂拚奧運　孫家閎感同身受

中國藝術體操奪金！教練「精靈女王」爆紅

中國藝術體操奪金！教練「精靈女王」爆紅

關鍵字：

2024奧運2024奧運國際2024奧運排球義大利非裔

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

即／俄股市突然暫停交易　莫斯科交易所說明原因

男星夏天省電不開冷氣「熱暈在房中」

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面