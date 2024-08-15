「跳水王子」退役後最新工作！泳池邊大露翹臀　狂吸11萬人朝聖

▲戴利宣布退役之後，第一份工作就是宣傳水域安全。（圖／翻攝Instagram@tomdaley）



記者吳美依／綜合報導

英國跳水王子戴利（Tom Daley）於12日宣布退休，但已馬不停蹄投入新工作，14日出席慈善活動，倡導「請勿飲酒潛水」。他身穿親手編織的標語泳褲，大方露出翹臀與結實身材，同步發布的宣傳影片，更吸引超過11萬人按讚。

宣傳影片中，戴利在泳池邊小酌，接著脫掉浴袍，準備大展身手。此時，他卻看見水裡浮出一行字，「英國每4起溺水案之中，就有1起與酒精有關」，於是毅然轉身，露出紅色泳褲上的標語，「請勿飲酒潛水」，最後堅定地離開了。

戴利14日出席布萊頓（Brighton）海灘上的宣傳活動，這是他12日宣布退休以來，第一次公開亮相。戴利說，「我一直都喜歡待在水裡，或許比大多數人更了解它的力量，還有尊重水以保持安全的必要性。我很自豪能夠努力把這個訊息傳播出去。注意安全，不要喝酒潛水！」

▲戴利品牌「Made With Love」的限量義賣商品已經售罄。（圖／翻攝bytomdaley.com）



該活動由戴利編織品牌「Made With Love」、酒品公司「馬里布」（Malibu）、慈善機構「英國皇家救生協會」（RLSS UK）合作舉辦，旨在提高人們對於飲酒溺水案件的關注。

在「Made With Love」官網上，可以買到限量義賣商品，包括編織帽、墨鏡鏡框、泳褲、拖鞋，每件單價從40英鎊至80英鎊（約新台幣1660至3319元）不等，收益將捐給「英國皇家救生協會」，目前已經售罄。

《每日郵報》引述多項調查結果報導，62%英國人曾經在喝酒後去游泳，31%英國人即使沒看到救生員，也願意在海邊下水玩樂。