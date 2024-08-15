快訊／國家警報又響！雷雨彈襲4地　警戒區曝

▲午後降雨不斷，部分地區出現大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

雷聲大作，中央氣象署今（15日）下午2時25分及27分，針對4縣市連續發布大雷雨即時訊息，並針對新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉、桃園市復興區、新北市三峽區發布災防告警。

氣象署指出，新北市、新竹縣、桃園市及花蓮縣大雷雨，持續時間至下午3時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲新北市、新竹縣、桃園市發布大雷雨訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對新北市大豹溪、新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至下午4時25分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署預報員官欣平說，今天上午整個西半部甚至台灣附近海面，對流發展旺盛，中午過後熱對流發展，劇烈降雨將隨之出現，今天降雨偏向下午，各地都降雨機會，中部以北跟各地山區降雨明顯，最大區域在山區跟中南部。

她說，沿海陸續進來一波波降雨，西南風帶來的，降雨表現比較明顯，下午降雨情況會慢慢出現，持續到晚間、明天，降雨一路到下周二。下周三太平洋高壓逐漸增強靠近，台灣天氣轉為比較穩定，降雨集中在午後。

大雷雨即時訊息

影響時間：15日白天

＊警戒區域

新北市：樹林區、鶯歌區、三峽區

桃園市：大溪區、八德區、龍潭區、復興區

新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉

大雷雨即時訊息

影響時間：15日白天

＊警戒區域

花蓮縣：鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉

山區暴雨

影響時間：15日白天

＊警戒區域：新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉、桃園市復興區、新北市三峽區