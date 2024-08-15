防六甲惡火死亡憾事重演　南消防災宣導籲重視居家安全

▲台南市六甲消防分隊至案發地點周邊住家，實施災後訪視宣導，希望能夠喚起民眾重視自身居家安全，防止惡火憾事重演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市六甲區13日凌晨發生重大人員死亡火警，六甲消防分隊於14日至案發地點周邊住家，實施災後訪視宣導，希望能夠喚起民眾重視自身居家安全，防止惡火憾事重演。

導致這件住宅火警造成五人死亡的原因大致上有，第一在頂樓加蓋鐵皮屋，且無留有逃生避難的空間，導致人員逃至頂樓的時候，無任何空間可以避難。第二因為工作環境的關係，使得屋內堆放了大量的農機具及相關工具，阻礙了搶救的困難及逃生避難的路線受阻。第三特殊的天井建築結構，以致火災發生的時候，火勢迅速向上延燒，濃煙加上大量的熱源往每個樓層蔓延且蓄積。由於上述這幾項的原因，讓這次的火災發生後，整棟建築物馬上陷入一片火海，造成憾事發生。

消防局局長李明峯呼籲民眾，家中每個房間及樓梯間都需要安裝住宅用警報器，一旦有火災發生，住警器可以馬上發揮功能，發出警報聲響，提醒屋內的人員盡速採取避難逃生的動作；此外，在住處不要堆放易燃雜物，除了阻礙逃生避難的動線以外，一旦發生火災，救災人員在搶救上會有極大的困難。



第二大隊大隊長王騰毅表示，鐵皮加蓋的建築物容易有火災傷亡的風險，加上此次發生死亡火警的住家環境，有天井的結構，可能導致火煙熱快速的竄升及延燒。因此建議民眾必需檢視家中的居住環境，加裝鐵窗時請務必留有逃生出口，並建立良好的防火區隔，製作家庭逃生計劃、設定逃生的路線，平時加強實施逃生演練，一旦有火災發生的時候，方能快速應變，為自己創造出活著的機會。