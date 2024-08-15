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國道工區8月3事故　小客車故意開門撞交通錐「最高罰3.6萬」

▲▼國道施工路段遭推倒，交通錐散落。（圖／高公局提供）

▲國道施工路段遭推倒，交通錐散落。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

8月國道工區已連續發生3起事故，主因是用路人疲勞或分心駕駛撞入施工區，導致施工人員受傷，高公局更發現還有用路人刻意破壞交通維持設施，經過工區刻意打開車門撞倒一排交通錐，影響其他用路人辨識警戒範圍。高公局表示，違者將可罰6千到3.6萬元罰鍰，並當場禁止駕駛。

今(113)年8月10日凌晨4時35分，國道1號南向315公里處，1輛自用小客車未注意車前狀態，闖入國道工區後，撞擊施工人員，造成1人受傷。

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高公局表示，為維持國道行車安全及服務品質，必須經常性執行道路養護作業，並按不同養護工作性質，依高公局「施工之交通管制守則」布設交通維持設施。雖工區已完成相關交維布設，並透過多管道提供施工資訊，但若用路人疲勞或分心駕駛而未注意相關警示，仍有可能闖入工區造成事故。

▲▼113年8月10日國道1號南向315公里處發生汽車撞進施工區事故。（圖／高公局提供）

▲113年8月10日國道1號南向315公里處發生汽車撞進施工區事故。（圖／高公局提供）

高公局說明，設置交維警示設施之目的在於透過設置交通錐、拒馬等設施以明確區隔管制車道與一般正常行駛之車道，惟近日於國道1號台南路段，有用路人於施工路段刻意打開車門將多個交通錐推倒，嚴重影響其他用路人辨識管制路段範圍及導引警示設施，且傾倒之交通錐有可能散落至其他車道，妨礙用路人與施工人員之安全。

高公局強調，該行為亦可能構成「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款之危險駕駛違規行為，可處6000元到3萬6000元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

高公局呼籲用路人，用路人務必養足精神再上路，且行車時握穩方向盤並隨時注意車前狀態；國道車流量大，行經施工管制路段時，應減速慢行、循序漸進，留意並切勿破壞相關交維設施，以確保行車及施工人員安全。

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