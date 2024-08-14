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大陸 大陸焦點 特派現場

20歲雄性大貓熊「彤彤」突然身亡！死因公開：突發疾病、呼吸衰竭

記者鄭思楠／綜合報導

中國大熊貓保護研究中心官方微信8月13日下午突然宣布，大熊貓（台稱：貓熊）「彤彤」，雄性，2004年8月30日出生於熊貓中心臥龍核桃坪基地，2024年6月12日早上突發疾病死亡。通報透露，大熊貓「彤彤」多器官出血和急性炎症改變、多系統功能嚴重紊亂，最終呼吸循環功能衰竭而死亡。

▲大貓熊「彤彤」。（圖／翻攝自中國大熊貓保護研究中心）

▲大貓熊「彤彤」。（圖／翻攝自中國大熊貓保護研究中心）

據中國大熊貓保護研究中心表示，一直以來，「彤彤」健康狀況良好。特別是近期採食、活動一直很好，體重正常，被毛光亮。6月11日夜間，飼養員觀察其精神、食欲、活動，均是正常。

6月12日下午，熊貓中心獸醫專家聯合川大醫學院解剖學、病理學專家對「彤彤」遺體進行了剖檢和採樣檢測，根據病理學、疫源疫病、毒物檢測結果，結合解剖情況，大熊貓「彤彤」因胃幽門部梗阻且胃內容物填塞顯著增大，同時胰腺、胃、十二指腸、腦、肺、腎等多器官出血和急性炎症改變、多系統功能嚴重紊亂，最終呼吸循環功能衰竭而死亡。

大熊貓「彤彤」，雄性，2004年8月30日出生於熊貓中心臥龍核桃坪基地，長期在熊貓中心臥龍神樹坪基地生活。彤彤譜系號586，母親是龍古（大熊貓泉泉），父親希夢 ，喜歡聽八卦看戲，常被粉絲們昵稱「大水桶」。

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