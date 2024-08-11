新竹知名餐廳遭員工爆「充斥蟑螂老鼠」　店家急聲明：消毒照被利用

▲新竹名店遭人踢爆食安問題，業者緊急發布聲明回應。（圖／翻攝新竹爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹知名葛朗餐飲集團旗下的美義餐廳「斑馬騷莎」新竹民族店近日遭員工爆料，指控店內的環境不佳，甚至出現蟑螂和老鼠，還貼出一系列噁心照片證明。對此，業者11日緊急發布聲明，指稱照片全是他們不定期清潔及消毒後的成果照，遭有心人士惡意拍攝或移花接木，已報警追查。

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▲網友在臉書社團爆料該店環境不佳，甚至出現蟑螂和老鼠。（圖／翻攝新竹爆料公社）

針對網路上的指控，斑馬騷莎11日晚間在臉書粉絲團緊急發布聲明，表示照片經審視，是他們委託專業公司定期或不定期清潔及消毒後的成果照片，「我們委託專業公司消毒及清潔的目的，即是致力於維護環境，並打造一個可以讓顧客安心食用佳餚美饌的用餐空間」。

業者指出，他們針對食材的衛生管理十分嚴格，在社群媒體上所看到病媒屍體在食材上的照片，絕無可能用於提供予顧客的餐點中，「這些照片究竟遭何人惡意拍攝或移花接木，公司目前正在調查中，並且也已向當地警察局報案追查不肖人士。」

業者表示，目前許多照片已被快速轉發到各公共群組上，從11日上午至今接到了許多支持的顧客詢問與加油的訊息，「謝謝您們的信任，但這起風波造成大家心理的不適，深深感到遺憾及抱歉，對於給予指正的網友和消費者們，我們也將會深刻檢討不足」。

業者強調，店內在清潔的要求度上均有一定的規範與要求，內部也具有稽核制度，未來會再針對清潔稽核及消毒防治上增加每月到店的次數與頻率，並提升衛生認證，讓廣大消費者「食」的安心，「面對於管理，也盡全力去做到所能及的，但做的不夠好的地方，一定會努力改善，讓環境與品質變的更好」。

▲斑馬騷莎發布聲明回應。（圖／翻攝自臉書／斑馬.騷莎美義餐廳 Zebra Salsa Dining Bar）

斑馬騷莎新竹民族店11日遭一名暱稱「班班」的網友在臉書「新竹爆料公社」投訴，指稱店裡環境充斥著蟑螂老鼠或是隨便閉店清潔，.基於食品衛生安全跟消費者的權益，決定公開此事且會通知政府相關單位，事關食安且又是新竹名店，貼文一出立刻引發網友熱議。

對此，斑馬騷莎的店長也親上火線回復，「斑馬騷莎自13年前開業以來，一直委託專業消毒廠商進行防範蟑螂和老鼠的作業。然而，位在路邊的街邊店面容易受到外界影響，偶爾會出現害蟲問題，但餐廳對於清潔和病媒防治的作業一向不馬虎，並遵循標準作業程序進行清潔工作」。

斑馬騷莎業者向《ETtoday新聞雲》記者澄清，發文的員工一年前因不適任遭多次告誡、調店，但該員工始終未見改善，所以最後予以離職，之後見該員工誠懇改過，加上餐飲業實在缺工，才又同意讓他復職，沒想到該員工竟偷偷蒐集半年多來的清消紀錄，反咬公司一口。

業者指出，民族店後面有一條水溝，老鼠會通過水溝流竄，所以店內非常注重定期清消，消毒公司每次投藥後都會拍照做紀錄，這些蟑螂老鼠屍體就是清消紀錄，清消後蟑螂不一定會立刻死掉，可能還會存活幾個小時，所以每次清消後都會做提醒，讓當班人員留意衛生及蟲鼠屍體。

