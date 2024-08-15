　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多黑卡「專屬優惠大縮水」　他櫃台看傻：厚厚一疊降卡

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多賣場。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

除了2%回饋金，不少人更衝著專屬優惠而申辦黑卡！但有會員詢問，最近似乎都沒看到黑卡的專屬優惠，疑問文曝光後，引來全場網友失望喊話，「黑卡還限購」、「黑卡已經退了+1，優惠太無感～現在只是一般會員」；還有人直呼，「上星期去降卡，看到服務台厚厚一大疊的降卡申請書」。

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》納悶發問，「之前都有黑卡專屬優惠，怎麼現在沒有了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來不少會員抱怨，「黑卡還限購」、「一直推銷黑卡，問題是優惠真的沒有差多少，平常買的就沒有很多，只是多逛多買」、「有時候有黑卡限定芭樂乾優惠，限購一包唷...今年想開退黑卡了」、「真的，之前都有很便宜的海鮮可以買」、「前陣子推黑卡升級，搞一堆黑卡專屬產品，辦卡數目標達到後馬上退散，果然被兒子說中，不應該升級」、「黑卡已經退了+1，優惠太無感～現在只是一般會員」、「上星期去降卡，看到服務台厚厚一大疊的降卡申請書」。

不過也有人認為，「用來加油還不錯吧」、「現在差異應該是好多金%吧」、「要不是為了回饋2%早就退了，物品根本沒啥好優惠可以買」。

ET快訊
樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」
快訊／停車場遇埋伏！　男中2槍慘死
北韓極密招待所！性愛趴「美女吃到飽」　11人被處決
快訊／高雄男街頭中彈！　嫌犯攜2槍投案
曾之喬懷孕！　2天前泳裝照「被發現肚子隆起」
快訊／大雷雨轟6縣市　「國家警報」暴雨2小時
快訊／辰亦儒當爸發聲：我們會很珍惜！　合體曾之喬露燦笑
林郁婷金牌「掉色危機」急發問！　有單位出面幫忙了
行政院承認「北部電力不足」：北北基桃電力開發確實困難

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

火鍋吃一半「細長紅蟲」狂蠕動！苦主崩潰想吐：以為是條菇

只要生寶寶「公婆就給300萬獎金」　一票直搖頭：好可憐

好市多黑卡「專屬優惠大縮水」　他櫃台看傻：厚厚一疊降卡

Threads「捏圖」新功能　網：「960110」是為臭柯而設？

副業收入「有望超過正職」該離職創業嗎？一票支持：可以賭

快訊／大雷雨轟雙北6縣市　「國家警報響」暴雨2小時

四叉貓去了！96萬便當店現名曝「收據章沒變」　疑點再+1

0403震出花蓮2堰塞湖！凱米豪雨強行衝刷消失　潰壩危機解除

補助私大學雜費發酵！偏遠國立大學現缺額　東華少97人最多

紅醬不是第一！義大利麵「都選什麼醬？」　網給答案：最近很愛

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

火鍋吃一半「細長紅蟲」狂蠕動！苦主崩潰想吐：以為是條菇

只要生寶寶「公婆就給300萬獎金」　一票直搖頭：好可憐

好市多黑卡「專屬優惠大縮水」　他櫃台看傻：厚厚一疊降卡

Threads「捏圖」新功能　網：「960110」是為臭柯而設？

副業收入「有望超過正職」該離職創業嗎？一票支持：可以賭

快訊／大雷雨轟雙北6縣市　「國家警報響」暴雨2小時

四叉貓去了！96萬便當店現名曝「收據章沒變」　疑點再+1

0403震出花蓮2堰塞湖！凱米豪雨強行衝刷消失　潰壩危機解除

補助私大學雜費發酵！偏遠國立大學現缺額　東華少97人最多

紅醬不是第一！義大利麵「都選什麼醬？」　網給答案：最近很愛

法國2架飆風戰機相撞！　2人殉職、1人彈跳逃生

凱蒂佩芮闖保護區跳躍熱舞　新歌MV西班牙政府要調查

卓榮泰稱兩岸已開友善門　洪孟楷質疑：禁團令何時解除的？

火鍋吃一半「細長紅蟲」狂蠕動！苦主崩潰想吐：以為是條菇

獨／Tori Kelly一聽采源唱歌「太完美」　倒數來台興奮喊：我是吃貨！

快訊／高雄男中彈送醫不治！嫌犯「債務糾紛」埋伏停車場開槍

1夜6次！慶生揪女友摩鐵激戰　偷拍照留念1年後被發現挨告

張國煒獨獲140億官司勝訴　但遺產分配還有得吵

民眾黨前立委「錄影失控大淚崩」！示警：這次比「藍白破局」嚴重

只要生寶寶「公婆就給300萬獎金」　一票直搖頭：好可憐

生活熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

快訊／雨彈來了！19縣市大雨特報　下到晚上

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

陳詩媛管制區接機王齊麟　航警局發聲

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

高雄大茗發明「無薪班」！總公司回應

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

中元普渡拜12種食物　命理師：旺整年

飯前喝醋能降血糖？名醫實測3天結果出爐

更多熱門

相關新聞

台南推9月敬軍月專屬優惠感謝國軍官兵

台南推9月敬軍月專屬優惠感謝國軍官兵

九三軍人節將近，為感謝國軍官兵保家衛國，台南市政府結合民間推出《台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠》活動，以行動表達對國軍的敬意，市長黃偉哲15日於民治市政中心一樓大廳公布優惠內容，店家只要貼有「我敬軍，我優惠」的標章，現役軍人憑證即可享專屬優惠，涵蓋商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、觀光工廠等7大類、超過30處場館，還有數十家旅宿業者，一起加入敬軍優惠。

林郁婷奪金！星巴克今買一送一

林郁婷奪金！星巴克今買一送一

下訂特斯拉擔心無法交車！好市多：全力協助會員

下訂特斯拉擔心無法交車！好市多：全力協助會員

他驚「台人平日都不上班嗎？」網喊正常

他驚「台人平日都不上班嗎？」網喊正常

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

關鍵字：

好市多黑卡優惠退卡回饋2%降卡

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

快訊／曾之喬懷孕了！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面