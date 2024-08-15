好市多黑卡「專屬優惠大縮水」　他櫃台看傻：厚厚一疊降卡

▲好市多賣場。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

除了2%回饋金，不少人更衝著專屬優惠而申辦黑卡！但有會員詢問，最近似乎都沒看到黑卡的專屬優惠，疑問文曝光後，引來全場網友失望喊話，「黑卡還限購」、「黑卡已經退了+1，優惠太無感～現在只是一般會員」；還有人直呼，「上星期去降卡，看到服務台厚厚一大疊的降卡申請書」。

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》納悶發問，「之前都有黑卡專屬優惠，怎麼現在沒有了？」

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文章曝光後，引來不少會員抱怨，「黑卡還限購」、「一直推銷黑卡，問題是優惠真的沒有差多少，平常買的就沒有很多，只是多逛多買」、「有時候有黑卡限定芭樂乾優惠，限購一包唷...今年想開退黑卡了」、「真的，之前都有很便宜的海鮮可以買」、「前陣子推黑卡升級，搞一堆黑卡專屬產品，辦卡數目標達到後馬上退散，果然被兒子說中，不應該升級」、「黑卡已經退了+1，優惠太無感～現在只是一般會員」、「上星期去降卡，看到服務台厚厚一大疊的降卡申請書」。

不過也有人認為，「用來加油還不錯吧」、「現在差異應該是好多金%吧」、「要不是為了回饋2%早就退了，物品根本沒啥好優惠可以買」。