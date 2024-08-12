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付款170萬買特斯拉「擔憂無法交車」　好市多：全力協助會員

▲台灣特斯拉進駐好市多賣場 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣特斯拉在好市多的銷售活動停止，但有消費者擔心無法順利交車 。（圖／記者林鼎智攝）

記者林育綾／台北報導

台灣特斯拉（Tesla）日前進駐美式賣場好市多，雙方合作一系列行銷活動，不料後來驚動特斯拉執行長馬斯克禁止而腰斬。今（12）日有好市多會員表示，已付款170萬，卻沒交代後續交車程序。好市多對此回應，將全力協助會員與廠商的溝通，台灣特斯拉也將主動與會員聯繫相關交車時程與事宜。

台灣好市多與台灣特斯拉日前合作，在全台7家好市多賣場展示新車及推出行銷活動，不料消息傳出後，遭馬斯克表示「不允許」而中斷。後續有會員提到，已經付款170萬全款給好市多下訂車子，卻沒接到後續交車事宜，甚至擔心無法交車。

好市多表示，「將全力協助會員與廠商的溝通，台灣特斯拉也將主動與會員聯繫相關的交車時程與事宜。」

有關特斯拉進駐好市多驚動馬斯克事件，台灣特斯拉上周與好市多合作，在門市展出展示Model 3、Model Y 車型，售價和官網定價一致，沒有特別折扣；不過活動除了讓消費者賞車，還推出好市多隔熱紙優惠券3000元、好市多電商折價券1萬元等。

TwinBirchUSA創辦人 Sawyer Merritt在X平台上發文，分享台灣特斯拉與好市多合作的優惠方案。沒想到竟引來馬斯克親自回覆「不允許」，還表示，已經取消了這個推廣計畫，此活動未經過他的批准。

事件發生後，國內外網友看法兩極，有國外網友認為，特斯拉不該有促銷活動，會讓品牌及汽車掉價，台灣網友則認為馬斯克「管太寬」。最終，台灣特斯拉頂不住馬斯克的壓力，宣布停止該活動。

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