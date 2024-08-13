高鐵進高雄車站有望　李孟諺：年底前公布定案

▲交通部長李孟諺出席太平洋港口協會第110屆年會。（圖／台灣港務公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

高鐵延伸屏東正評估左營到屏東不經高雄市區，或進入高雄站等2方案，交通部長李孟諺今（13日）表示，高鐵延屏東路線，正在研議進左營或進高雄車站，目前在比較、評估兩案，以及蒐集民意，凝聚共識，年底前會公布定案。

李孟諺今南下高雄參加太平洋港口協會第110屆年會，會後媒體問起高鐵南延屏東案進高雄車站的施工是否有困難，他說，過去高雄鐵路地下化已挖了10幾年，如果高鐵進來又要重新挖，高雄鄉親可能覺得比較無法接受。

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李孟諺表示，這次如果有高雄方案，將針對目前已經完成的綠帶，採用潛盾工法不需要再開挖，應該只有站體的位置需要挖，高雄站站體的位置當年也有預留徵收相關土地。

李孟諺說，如果採取高雄方案不用再額外徵收，另外高雄火車站也預留高鐵站體，長度約100公尺，如果採共構方案，未來高雄站二期啟用時候，就可以看到預留空間給高雄站。

李孟諺說，過去外界認為高鐵進高雄車站會有些困擾，包括重新開挖的困擾，如果用相關工法是可以避免的，但整體方案還在做比較評估。他強調，年底前會定案，到時候跟外界說明的時機比較成熟，會比較確定。