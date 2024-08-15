新娘搞上伴郎！新郎婚禮上「狂發2人性愛照」　報復完當場走人

▲英國一場婚禮上，新郎當眾揭發新娘與伴郎的姦情。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國一場盛大婚禮上，新郎起身致詞，但他沒有說出感人肺腑的深情表白，而是揭發新娘與伴郎之間的姦情，甚至向現場賓客分發2人性愛照片，在報復完畢之後，當場走人。

英國婚禮規畫師喬治亞娜（Georgina）與貝絲（Beth）開設podcast節目「The Unfiltered Bride」，分享2人遇過的婚禮趣事。

根據喬治亞娜說法，新人舉行了美好的儀式，喝了迎賓酒，坐下來享用餐點，接著在飯後致詞。新郎起身後卻說，「在我正式開始前，有一些信封要發給你們，希望大家都能打開看看。沒錯，那些都是新娘與伴郎亂搞的照片。所以我現在要走了。」

新郎語畢，立刻率領全家人離開，把混亂場面、震驚賓客與婚禮費用，全都丟給新娘收拾。據悉，最後是由女方家人把宴客款項付清。

上述節目片段被剪成精華特輯，分享至TikTok，很快引爆討論熱潮。網友們紛紛留言，「我的下巴真的要掉下來了」、「我完全不怪他，換作是我也會這麼做」、「又躲過了一次子彈。他很幸運，在失去孩子跟財產之前就發現了」。

一些網友質疑故事真實性，直言「這是老掉牙的都市傳說」，不過喬治亞娜表示「我也希望它是」，並稱為了保護當事人，無法透露新人姓名等資訊。

此外，留言區也釣出一名網友透露，「我很確定我朋友是這場婚禮的婚攝……這還是她拍攝的第一場婚禮。」也有人曾參加過類似的戲劇性婚禮，「他們不得不叫警察來」、「我在一間飯店工作，並且目睹過幾乎一樣的事情。新郎轉身離開，留下尖叫的新娘。」