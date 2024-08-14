驚見簡訊「做完下面洗一下」！人妻幫小王生子　綠帽夫獲賠40萬

▲人妻瞞著丈夫劈腿偷情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1對夫妻結婚近10年，人夫某天在手機發現愛妻瞞著他劈腿，不僅與對方多次偷情發生性關係，甚至幫他生小孩，小王在留言中交代「做完下面洗一下」，訊息內還有多張裸照，人夫氣得綠光罩頂，一狀告上法院，向妻子求償精神撫慰金50萬元，法官審酌後認為40萬元為適當。

依據判決書內容指出，該對夫妻於9年前結婚，婚後育有3名子女，某天將手機借給兒子使用後未登出，卻跳出MESSENGER訊號，發現有名男子，與妻子互傳訊息，甚至還匯錢紀錄，其內容除被告之裸照外，尚有「老婆加油」、「讓我天天想騎你」、「跟他結婚後沒有舒服過」、「至少做完下面洗一下」、「才不會有我的味道」、「我要色一點」等淫穢不雅言語。

人夫主張，妻子與小王不僅發生婚外情及相約性交，且還因此生下孩子，破壞原告家庭幸福美滿，行徑非常惡劣，情節應屬重大，造成他痛苦萬分，請求被告賠償精神慰撫金50萬元。

法官依據兩造現仍為婚姻關係存續中，育有3名子女，原告為低收入戶，被告名下無財產，審酌雙方身分地位、教育程度、經濟狀況、被告加害情形、及小王臉書留言內容，判決賠償40萬元。