講座前一天深夜臨時取消！　粉專批台北城市科大：我是很賤的人嗎

▲臉書粉專「每天來點布農語啊！」版主Umav。（圖／翻攝臉書／每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin）

記者葉國吏／綜合報導

粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」15日深夜發文透露，受到台北城市科技大學邀請演講，卻在演講前一天晚間11點多以「報名人數太少」被取消。這讓她忍不住發文怒罵「我是什麼很賤的人嗎？」

粉專版主Umav貼文指出，台北城市科技大學的原資中心組員日前邀請他前往演講，卻在講座日前一天晚間11點多，組員以「講座報名人數太少」，詢問她有沒有取消的意願。

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▲粉專版主發文透露台北城市科大接洽講座過程。（圖／翻攝臉書／每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin）

這詢問讓Umav相當不滿，認為講師都把時間排開，卻因人數太少的問題推給講師，「半夜用IG問我這麼重要的公事害我不能睡覺，然後就消失了！直到隔天早上七點多，他傳訊息說要取消講座。」、「所以你半夜傳訊息來也不是真的跟我討論，只是告知啊！」

Umav文中同時透露台北城市科大原資組員的接洽方式，令她感到不舒服，最後還寫信給組員跟單位主管，卻始終沒有回音。這樣的結果讓Umav感到相當難過與失望，「「我是什麼很賤的人嗎？這種邀請，你不如不要邀，因為一邀出來就是在糟蹋人」。

此篇文章引起不少人討論，底下留言表示「好差勁！不要講專業度了，連人與人之間最基本的尊重態度都沒有。」、「好雷喔這麼理所當然地讓人生氣」、「看起來就是年輕沒經驗，我也遇到很多教會年輕人做事真的都這樣。」