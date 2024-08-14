手搖杯封膜驚見統戰標語「祖國不能分割」　雲林麻六茶回應了

▲冷飲店封膜竟見統戰標語「祖國不能分割」，雲林店家回應了。（圖／翻攝自threads）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友近日在Threads投訴，他到雲林縣斗六市冷飲店「麻六茶」買飲料喝時，發現杯子上的封膜竟印著「和我的祖國一刻也不能分割」的統戰標語。對此，遭投訴的業者澄清，他沒有任何政治傾向，因為成本考量才從中國進口封膜，並沒有特別留意上面的圖案，被提醒後已經立刻下架、丟棄。

原PO在Threads貼出杯子照片，可以看見封膜上清楚寫著「和我的祖國一刻也不能分割」等語，讓他忍不住感嘆「統戰無所不在，猜測店家為了壓低成本從淘寶買封膜，但這種字眼我不相信店家沒有發現，不是敏感度過低，就是覺得無所謂，真的是嚇呆了」。

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貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有人說「好扯，我不認為飲料店老闆沒發覺」、「台灣就是太自由了」、「使用這個我覺得沒什麼關係，不過老闆考慮過食品安全的問題嗎」、「我沒有要攻擊的意思，但這個封膜我不敢喝」、「這個我不能接受，不是政治敏感度零，就是來表態的」。

對此，遭投訴的店家老闆表示，他沒有任何政治傾向，當初因為成本考量，選擇從中國進口封膜，上面6至8個圖案都是隨機的，沒有辦法指定，拿到封膜後沒有特別檢查，後來使用時看見標語也沒有特別多想，直到被提醒可能會有爭議後，已立刻將整批封膜下架丟棄，造成消費者觀感不佳，非常抱歉。