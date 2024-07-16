陸小鎮掛滿標語「禁止性侵、嫖宿幼女」驚呆駕駛　網：細思極恐

網搜小組／趙蔡州報導

中國大陸微博近日流傳一支影片，內容是一名駕駛開車行經湖南省岳陽市平江縣加義鎮時，發現當地道路兩側竟掛了大量「強姦幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」標語看板，影片曝光後立刻吸引大量中國網友討論。

▲小鎮掛滿標語「禁止性侵幼女」驚呆駕駛。（圖／翻攝自微博）

微博曝光的影片可以看見，駕駛行經湖南岳陽市平江縣加義鎮時，道路兩側各種大型看板上寫著「猥褻要坐牢」、「與未滿14周歲女生發生性關係，不論是否自願，以強姦罪論」、「強姦猥褻未成年人，三年以上，直至死刑」、「強姦幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」等標語。

詭異的場景讓駕駛忍不住感嘆，那一些法律相關標語「篇幅之大、頻次之高，震驚到我了」。

許多中國網友看了影片後紛紛表示，「應該是這類案件不少，可怕」、「這就是此地無銀三百兩吧」、「這個地方墮落成這樣了嗎」、「是不是父母外出打工的很多」、「細思極恐，說明已經不是偶發事件了」、「震驚之餘，不難想像這地方對女童是何等恐怖」。

▼網友回應。（圖／翻攝自微博）