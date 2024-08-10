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金牌戰將登場！掛滿「林郁婷加油」標語...新北鶯歌鄉親全力應援

▲▼ 應援拚金牌戰！新北鶯歌鄉親齊心為林郁婷加油 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 應援拚金牌戰！新北鶯歌鄉親齊心為林郁婷加油 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

巴黎奧運拳擊國手林郁婷即將於11日凌晨進行金牌戰，鶯歌區鄉親熱情相挺，全力為這位自家女兒加油打氣。除了新北市政府舉辦的觀賽派對外，鶯歌區各地也號召民眾參與應援活動，鶯歌區長曾明華表示，林郁婷除了面對比賽壓力外，還無辜捲入性別爭議，這次鄉親將齊心支持，力挺「鶯歌女兒」。

巴黎奧運拳擊金牌戰即將開打！新北鶯歌區鄉親力挺林郁婷，在多個重要路口及各里辦公處的LED電視牆與跑馬燈都已經換上「林郁婷加油！」的標語，並透過社群平台向里民傳達選手的比賽訊息，希望大家踴躍參加直播活動，一同為林郁婷加油助威，期待她能在巴黎奧運中奪下金牌。

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▲▼ 應援拚金牌戰！新北鶯歌鄉親齊心為林郁婷加油 。（圖／記者戴上容翻攝）

鶯歌區長曾明華強調，林郁婷是鶯歌區的驕傲，從小就在街坊鄰居、師長同學的照顧下成長，奧運每四年一次，但郁婷為奧運金牌夢想努力了28年，現在只差臨門一拳。由於本屆比賽受到場外紛擾的影響，對林郁婷造成了極大壓力，因此鄉親將團結一心，為「鶯歌女兒」加油打氣，全力支持她的奧運之路。

曾明華進一步表示，鶯歌區公所、鶯歌區里長聯誼會、各社區發展協會、鶯歌工商及拳擊協會等單位已經組隊，將於11日凌晨前往市府，與新北市長侯友宜及市府官員一同觀賽，見證林郁婷爭奪金牌的榮耀時刻。

新北市體育局表示，11日凌晨2點30分起，將在市府1樓大廳舉辦林郁婷巴黎奧運拳擊金牌戰的直播應援活動，號召所有支持者一同加油，為郁婷提供最強大的支援力量。

▲▼ 應援拚金牌戰！新北鶯歌鄉親齊心為林郁婷加油 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 應援拚金牌戰！新北鶯歌鄉親齊心為林郁婷加油 。（圖／記者戴上容翻攝）

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