被「佳佳」電暈！北市翁臨櫃匯8萬遭攔　典型假交友詐騙

▲齊姓老翁遭戀愛詐騙到郵局匯款，被熱心舊莊所長警員攔下。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

台北市南港警分局舊莊所7日上午接獲轄區中研郵局報案，臨櫃郵局人員發現一名老翁疑似遭到愛情詐騙，請求警方協助，警方到場發現齊姓退休老翁（67歲）疑似玩交友APP「twlovef」，遭到陌生女子傳訊息詐騙，要求老翁協助轉移財產，導致老翁被騙臨櫃匯款新台幣8.1萬，警方當機立斷，戳破老翁臨老入花叢美夢。



南港警方表示：舊莊派出所所長陳永晉、警員王忠元、蘇恩加獲報到郵局，發現齊姓老翁受一陌生女子「佳佳」邀加臉書好友，隨後邀其至假交友平台「twlovef」聊天。

對方以要和老公離婚為由，誘惑老翁協助轉移財產，詐團假匯款美金5萬元至老翁在APP平台上帳戶，老翁信以為真，便至中研郵局匯款8萬1727元幫對方支付「隱匿財產的手續費」。

所幸郵局櫃員、及代理經理發現有異而報警，警方向老翁細心說明此為典型「假交友真詐財」詐騙，老翁恍如大夢初醒，感謝郵局櫃員和警方保住他辛苦存的退休金。

南港警方藉此呼籲，詐騙集團盜用帥哥、美女照片，透過社群網路接觸被害人噓寒問暖加上甜言蜜語，使民眾陷入情網，進而誆騙被害人資金，這些都是典型假交友真詐財手法，請勿上當受騙。



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