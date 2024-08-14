奧運被全場噓爆！荷蘭「兒童性侵犯」選手首受訪　淚控遭霸凌

▲ 范德維爾德在16強賽被淘汰。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭30歲沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）曾因性侵12歲少女入獄，巴黎奧運每場比賽都被狂噓，在16強戰淘汰出局。他事後受訪忍不住落淚，坦言觀眾的反應令他崩潰，一度令他考慮棄賽，但強調不會因為外界的霸凌而退縮。

《每日郵報》報導，范德維爾德被控於2014年19歲時，在英國米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）性侵一名12歲少女，被判4年徒刑，後來獲准返國服刑，又依據荷蘭法律減刑，僅服刑1年便獲釋，重新開始參加國際比賽，並獲選加入國家代表隊出征巴黎奧運，但四度上場都被觀眾狂噓，最終在4日的16強戰被淘汰。

他在賽事期間拒絕接受訪，但奧運閉幕後選擇接受荷蘭媒體NOS訪問，坦言比賽中的噓聲一度令他考慮棄賽，尤其是他發球的時候，「賽前和比賽中我確實有過崩潰的時刻，但我想著，『我不想那樣，我不會給任何人霸凌我或趕走我的權力』」。

針對他的前科，范德維爾德直言，「10年過去了，而我參加了一百多場比賽」，「我可以理解，這確實會成為爭議」，但指控媒體報導傷害他的家人，「我犯了錯，那是在10年前，我必須接受這件事，但傷害我身邊的人對我說太過分了」，包括他的搭檔馬修（ Matthew Immers）和妻小。

范德維爾德2022年與德國知名排球運動員被倫斯（Kim Behrens）結婚，兩人育有一子。馬修也力挺范德維爾德，「他已經受到懲罰，而且他現在真的很善良」。