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台南養蚵產業轉型成立品牌標章　黃偉哲推廣「台南蚵」絕佳風味

▲台南市政府攜手漁業署及南市區漁會共同推廣台南蚵，推出產地品牌標章，辦理台南蚵品牌標章發表會，市長黃偉哲、農業部長陳駿季、南市區漁會、南縣區漁會代表皆到場共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府攜手漁業署及南市區漁會共同推廣台南蚵，推出產地品牌標章，辦理台南蚵品牌標章發表會，市長黃偉哲、農業部長陳駿季、南市區漁會、南縣區漁會代表皆到場共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府攜手漁業署及南市區漁會共同推廣台南蚵，推出產地品牌標章，為台南400年養蚵史寫下全新篇章，14日於台南福爾摩沙遊艇酒店辦理台南蚵品牌標章發表會，市長黃偉哲、農業部長陳駿季、南市區漁會、南縣區漁會代表皆到場共同見證，台南蚵跨入產地品牌共同運銷，致力將優質、安全的牡蠣食材推廣到全國各地，歡迎消費者認明標章踴躍選購。

▲台南市政府攜手漁業署及南市區漁會共同推廣台南蚵，推出產地品牌標章，辦理台南蚵品牌標章發表會，市長黃偉哲、農業部長陳駿季、南市區漁會、南縣區漁會代表皆到場共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南牡蠣養殖面積超過1500公頃，全國排名第三，每年創造約逾3億產值，近年因極端氣候及進口低價牡蠣衝擊，養蚵產業逐年式微，市府為推動傳統養蚵產業轉型並區隔消費市場，於2024年發行「台南蚵產地品牌標章」，搭配溯源條碼或產銷履歷張貼於台南市生鮮牡蠣商品外包裝，方便國人辨識產地來源，進而賦予商品品牌價值增加漁民收益，可謂是台南市養蚵產業轉型重要里程碑。

▲台南市政府攜手漁業署及南市區漁會共同推廣台南蚵，推出產地品牌標章，辦理台南蚵品牌標章發表會，市長黃偉哲、農業部長陳駿季、南市區漁會、南縣區漁會代表皆到場共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，感謝台南漁民用心養殖出品質優良的台南蚵，備受各大五星級餐廳及國宴主廚肯定，因此市府積極向中央申請成立獨立品牌，有了品質保證才能讓消費者吃的安心，不管在大餐廳或是道地的海產店，都可以品嘗到最優質鮮美的台南蚵。

▲台南市政府攜手漁業署及南市區漁會共同推廣台南蚵，推出產地品牌標章，辦理台南蚵品牌標章發表會，市長黃偉哲、農業部長陳駿季、南市區漁會、南縣區漁會代表皆到場共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業部長陳季駿指出，蚵仔煎可謂是台灣庶民料理的代表性食物，更曾獲選《遠見雜誌》最能代表「台灣十大小吃排行榜」民調第一名，可見國人對牡蠣喜愛程度。近年農業部持續投入經費，協助蚵農改善剖蚵場域及冷鏈設備，並推動水產品溯源制度，提供安全、衛生的本國牡蠣，從產地到餐桌，為民眾食安及健康全面性把關，推薦國人多購買本土優質水產品，讓台灣漁業永續前行，更藉由品牌的成立，未來有機會將台南蚵推廣到全世界。

▲台南市政府攜手漁業署及南市區漁會共同推廣台南蚵，推出產地品牌標章，辦理台南蚵品牌標章發表會，市長黃偉哲、農業部長陳駿季、南市區漁會、南縣區漁會代表皆到場共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，台南牡蠣養殖型態主要分兩類，曾文溪以北有北門及七股等兩大潟湖，該區多為平掛式養殖，隨潮汐漲退，牡蠣約有一半時間離水而生，經回歸線以南驕陽洗禮，造就蚵肉緊實Q彈，是大自然賦予的鹹鮮「潮味」；曾文溪以南沿海泛採浮筏式養殖，沉浸於純淨海水中成長的牡蠣，體型碩大肥美，則是大自然恩賜的鮮甜「海味」。台南市政府今攜手漁業署及南市區漁會共同辦理台南蚵品牌系列行銷活動，讓更多消費者認識並喜愛台南蚵特有的風味。

今日發表會現場有多位漁民帶來自家的優質蚵，亦有餐廳以台南為主題推出創意蚵料理，立法委員林俊憲及市議員黃麗招、李宗霖、李啟維、林依婷、周嘉韋、謝舒凡也到場支持。

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