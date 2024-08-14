台南惡火奪5命！1家6口僅剩13歲大女兒　「全家福照片曝光」惹鼻酸

記者吳世龍、戴若涵／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行13日凌晨發生奪命火警，陳姓一家六口僅出國的13歲大女兒逃過死劫。陳父工作時認識的朋友得知消息後，前往靈堂致意，拿出陳家一家六口6年前的全家福照片，表示相當難過、不捨。

▲台南惡火奪5命，屋主友人出示一家六口全家福照，表示相當難過、不捨。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

根據調查，45歲陳姓屋主專營農機具買賣、維修，因此一樓堆放許多雜物，事發當時一樓因不明原因冒出火煙，陳男、38歲伍姓妻子、18歲長子、15歲次子、8歲小女兒受困3樓鐵皮加蓋後側的曬衣間內。

警消獲報趕赴現場救援，聽聞現場不斷傳出呼救聲、小孩哭聲，義消一度在3樓鐵皮加蓋後方，透過鐵窗摸到受困者的手，但仍因火勢來得太過猛烈，造成搶救困難，屋內5人全數罹難，一家六口僅有因舞蹈團出國比賽的13歲大女兒逃過死劫。

稍早一名男子現身陳家五口的靈堂外，他表示，自己是陳男工作上的朋友，兩人認識十多年了，13日看到新聞報導才知道朋友家中發生不幸，加上自家也正在辦喪事，因此一早特別繞到靈堂外看一眼。

陳男友人聽聞，陳家一家六口僅剩13歲大女兒一人，他表示相當難過與不捨，他也出示陳家6年前的全家福照片，只見畫面中一家六口和樂融融，陳男搭著長子的肩膀，露出慈愛笑容，伍女留著一頭長髮，懷中用揹巾揹著小女兒，一手比YA攬著大女兒，次子則是牽著幼妹小手，如今幸福景象不再，令人感到相當鼻酸。

▲事發時火勢相當猛烈，現場一片焦黑。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲農機行一樓擺放的雜物全燒毀。（圖／記者吳世龍攝）