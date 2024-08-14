好痛！貴婦打醫美針喊停不成　告醫師強制+恐嚇結果出爐

▲醫美示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

台中一名貴婦和閨蜜南下高雄醫美診所打美容針，她指控王姓醫師進行療程時，她因為太痛所以想喊停，但醫師不但不停，竟還跟她說「不要再動了，上次有客人緊張到休克送醫」，事後貴婦氣得告醫師強制和恐嚇，但檢察官根據相關事證，認為僅有貴婦片面主觀感受的指控，缺乏其他相關證據，因此偵結不起訴。

檢方指出，貴婦是在今年3月20日上午11時許，在3個閨蜜的陪伴下，到高雄的醫美診所施打「童妍針」的美容療程，貴婦指稱在醫療過程中，她覺得疼痛不適要求中止，但醫師不但不理會繼續施打，還出言恐嚇「你不要再動了，我上次有一個客人緊張到休克送醫，你要是休克，不甘我的事」，最後害她疼到尿失禁才做完整個療程。

療程結束後，貴婦回台中愈想愈覺得委屈，於是跑到警局告醫師強制和恐嚇。

王姓醫師則供稱，貴婦之前已經到診所打過8次童妍針和肉毒桿菌。這次是第9次，過程中她表示疼痛，他也立刻停止繼續打針，並補麻藥、按摩、冰敷，也給予口頭安慰，過程中也詢問過是否要中止治療，但貴婦的閨蜜一直勸她把針打完，而且手術前有進行風險評估告知，也簽了同意書。

檢察官找來診所的美容諮詢師、護理師和貴婦的閨蜜們來作證，大家雖然都有聽到貴婦表示會疼痛，但並沒有聽到醫師說「再亂動會休克」等語，也沒聽到貴婦表示要中止療程，而且貴婦離開時，診療床上也沒有尿失禁等現象，因此認為證據不足，偵結不起訴。