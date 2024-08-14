　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好痛！貴婦打醫美針喊停不成　告醫師強制+恐嚇結果出爐

▲▼肉毒桿菌,美容,醫美。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲醫美示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

台中一名貴婦和閨蜜南下高雄醫美診所打美容針，她指控王姓醫師進行療程時，她因為太痛所以想喊停，但醫師不但不停，竟還跟她說「不要再動了，上次有客人緊張到休克送醫」，事後貴婦氣得告醫師強制和恐嚇，但檢察官根據相關事證，認為僅有貴婦片面主觀感受的指控，缺乏其他相關證據，因此偵結不起訴。

檢方指出，貴婦是在今年3月20日上午11時許，在3個閨蜜的陪伴下，到高雄的醫美診所施打「童妍針」的美容療程，貴婦指稱在醫療過程中，她覺得疼痛不適要求中止，但醫師不但不理會繼續施打，還出言恐嚇「你不要再動了，我上次有一個客人緊張到休克送醫，你要是休克，不甘我的事」，最後害她疼到尿失禁才做完整個療程。

療程結束後，貴婦回台中愈想愈覺得委屈，於是跑到警局告醫師強制和恐嚇。

王姓醫師則供稱，貴婦之前已經到診所打過8次童妍針和肉毒桿菌。這次是第9次，過程中她表示疼痛，他也立刻停止繼續打針，並補麻藥、按摩、冰敷，也給予口頭安慰，過程中也詢問過是否要中止治療，但貴婦的閨蜜一直勸她把針打完，而且手術前有進行風險評估告知，也簽了同意書。

檢察官找來診所的美容諮詢師、護理師和貴婦的閨蜜們來作證，大家雖然都有聽到貴婦表示會疼痛，但並沒有聽到醫師說「再亂動會休克」等語，也沒聽到貴婦表示要中止療程，而且貴婦離開時，診療床上也沒有尿失禁等現象，因此認為證據不足，偵結不起訴。

ET快訊
快訊／黃珊珊「按鈴提告」端木正！
快訊／坦承缺乏專業團隊　柯文哲發黨員信認「用人不當」
快訊／國家警報狂響！　大雷雨轟6縣市
快訊／萬華吊車遭雷擊！　3人觸電送醫
林郁婷發文急問　「如何保護金牌」
快訊／搭高鐵坐過頭「竟按緊急按鈕」　列車一度臨時停車
快訊／覺得冤枉？　柯文哲：不會啦不會啦
一家5死！長女倖存　區公所公布善款帳號
快訊／新北、桃園3地淹水警戒！
房地產教父遭控拍裙底怒了！個資法、妨害名譽提告　親曝拍照原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

快訊／台南安南區民宅火警　婦人吸入滅火器乾粉不適送醫

頂級高山烏龍1盒2600...是毒品！「解憂雜貨店」被抄5人落網

快訊／北市大雷雨！萬華工地吊車遭雷擊　3操作員觸電就醫

台中驚見浪貓遭熱油燙死！連「蛋蛋都融化」　全身近9成灼傷亡

嘉義翁腳踏車當「助行器」嗆台鐵女站務員　公所：他確實是身障者

北市東區賓士逆向撞2車逃逸　27歲男酒測值0.1...辯喝啤酒壓驚

苗栗店家屋頂竄火光！霹靂啪啦嚇壞鄉親　電線走火原因曝

個資法、妨害名譽提告！房地產教父遭控拍裙底怒了　親曝拍照原因

台南5死惡火長女倖存！市府成立「教育基金」　區公所公布善款帳號

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

快訊／台南安南區民宅火警　婦人吸入滅火器乾粉不適送醫

頂級高山烏龍1盒2600...是毒品！「解憂雜貨店」被抄5人落網

快訊／北市大雷雨！萬華工地吊車遭雷擊　3操作員觸電就醫

台中驚見浪貓遭熱油燙死！連「蛋蛋都融化」　全身近9成灼傷亡

嘉義翁腳踏車當「助行器」嗆台鐵女站務員　公所：他確實是身障者

北市東區賓士逆向撞2車逃逸　27歲男酒測值0.1...辯喝啤酒壓驚

苗栗店家屋頂竄火光！霹靂啪啦嚇壞鄉親　電線走火原因曝

個資法、妨害名譽提告！房地產教父遭控拍裙底怒了　親曝拍照原因

台南5死惡火長女倖存！市府成立「教育基金」　區公所公布善款帳號

黃偉哲挺青年在地實踐　南市府研考會提案培力北門開跑

水腫分4級！按小腿下陷「超過20秒」小心了　不是水喝太多

中菲行看航空貨運沒有淡季　9月新增13架包機

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

「航運ETF」00960成分股曝光！貨櫃三雄列前十大　長榮破9%居冠

車禍2幼童甩出車外！　僅穿尿布「高速公路趴趴走」畫面曝光

快訊／主動辭中央委員！黃珊珊：該負的責任就要負　盼儘速釐清事實

不是台積電！　全球最大主權基上半年持有台股前十檔曝光

「我走到沒力氣了」! 眼疾男迷路獨坐路旁　枋寮警助返家

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

色公公半個月6度性騷　人妻受不了提告

即／台北看守所驚傳受刑人死亡！洗錢入獄才2周

快訊／大逆轉！民眾黨「延後提告」端木正

議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆

一張摩鐵發票洩綠光　人夫怒上櫃董事偷情對話

鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

變態書記官將贓物庫當創意私房　翻攝304G扣案偷拍片

台南惡火奪5命！1家6口剩1人　全家福照曝光惹鼻酸

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底　今晨臉書回應了

生技老董偷辣人妻！　綠帽夫直球對決被「兩手一攤」

即／大寮重大車禍！起重車衝撞分隔島「多車受損」

更多熱門

相關新聞

「遊覽車強制安裝GPS刷卡機」業者反彈　李孟諺：歐美行之有年

「遊覽車強制安裝GPS刷卡機」業者反彈　李孟諺：歐美行之有年

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會昨（11日）發出聯合聲明，不滿明年6月30日起遊覽車上加裝駕駛員用的刷卡機，避免出現疲勞駕駛，但現行遊覽車裝設GPS已有同樣的作用，號召百輛遊覽車8月26日包圍交通部。對此交通部長李孟諺今表示，是一個安全上的保障，歐美國家也行之有年。

恐嚇毀了畢書盡　男擺大字報下場曝

恐嚇毀了畢書盡　男擺大字報下場曝

即／知名饒舌歌手「出門就被打」　竟是律師前女友買凶

即／知名饒舌歌手「出門就被打」　竟是律師前女友買凶

男不滿被聯結車閃遠光燈　拿空氣槍連射恐嚇

男不滿被聯結車閃遠光燈　拿空氣槍連射恐嚇

拍裸照換回性愛片！她怒告2人卻慘敗

拍裸照換回性愛片！她怒告2人卻慘敗

關鍵字：

貴婦醫美針喊停告醫師強制恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面