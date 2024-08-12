「我能毀了你」街頭擺大字報恐嚇畢書盡　男涉3罪被起訴

▲畢書盡遭人在街頭擺放大字報恐嚇「毀了你」，還被辱罵「狼心狗肺」。（資料照／索尼提供）

記者劉昌松／台北報導

台韓混血藝人畢書盡來台發展多年，前年突有鍾姓男子自稱是畢書盡的恩人，在街頭擺放大字報辱罵畢書盡「狼心狗肺、厚顏無恥」，「我能造就你，我也能毀了你」，畢書盡不滿提告，台北地檢署12日依公然侮辱、恐嚇等罪起訴鍾男。鍾男反控畢書盡父子功成名就後未依承諾報答，涉嫌詐欺罪的部分，檢察官調查後處分不起訴。

號稱「韓劉天王」的畢書盡在韓國出生，因父親是台灣人，2010年以專輯「Bii」在台出道，唱紅不少偶像劇配曲，也曾參與戲劇演出，曾獲台灣、馬來西亞、新加坡等地獲得最受歡迎男歌手、年度創作歌手等獎項。

2023年5月6日下午，台北市西門町商圈出現大字報，男子鍾聰雄指名畢書盡「對待你的恩人，你卻視若無睹」，「我能造就你，我也能毀了你」。5月10日，鍾聰雄又在忠孝東路二段人行道前，擺放大字報，稱畢書盡「如今你功成名就，當初對我的承諾都可以完全背棄」。5月13日，鍾聰雄改到萬華區漢中街路邊放大字報，直接要求路人「煩請各位拍照轉傳揭發不恥之人，感恩有你謝謝，狼心狗肺、厚顏無恥，畢書盡」。

畢書盡不甘受辱提告，鍾聰雄反控畢書盡和父親違背承諾，沒有分享成名後的利益，涉嫌詐欺，檢察官調查認為鍾聰雄指控證據不足，處分不起訴畢書盡父子，另依恐嚇、加重誹謗、公然侮辱等罪嫌起訴鍾聰雄。