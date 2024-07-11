林口長庚醫院遠赴不丹義診　喇嘛及居民們近700人求診

▲林口長庚中醫針傷科陳玉昇主任以針灸治療不丹居民的病痛。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不丹王國因位於喜馬拉雅山脈南坡，境內多山林交通不便，居民外在生活條件貧乏，就醫非常不易，但其人民以內心幸福快樂揚名世界。歷經艱困的疫情後，林口長庚醫院於今年6月間，受不丹多傑林巴基金會邀請，偕同台灣中醫黃帝內經實踐研究醫學會，飛越千里義診，讓愛傳播不丹。

林口長庚醫院長期關懷國際社會，多次組跨專業團隊至印尼、緬甸、不丹、馬來西亞..等國義診。此次至不丹王國義診係包含中醫、眼科、胸腔內科、影像診療、神經內科等專科醫師及護理師、社工師等多領域專業團隊，於6月間至不丹偏鄉山區包含崗頂佛學院、鹿吉谷小學、當秋女尼寺、旺度宗寺廟等處，提供專業醫療義診服務，不到10天現場喇嘛及居民們近700人來看診。

「膝蓋痛多久了？」，居民老爺爺摸摸膝蓋緩緩說出：「痛20多年了…」。林口長庚中醫部黃澤宏主任擁有世界各地豐富義診經驗，聽到老爺爺的回答仍感到震驚，義診過程中發現民眾的膝關節退化嚴重而且周邊肌肉非常緊繃僵硬，可能因生活環境多為高海拔山路，長期走路導致膝關節磨損及增生骨刺，醫療資源的缺乏及就醫的不方便，居民即便有疼痛也無法就醫。

因此，團隊的中醫師即運用針灸緩解其膝蓋疼痛，並搭配整復手法改善膝關節活動度，減輕居民病痛。還有一位母親揹著1歲多小男孩，慌張的到義診區，當時天色已黑已結束掛號，但母親說小孩發燒5天了都沒有改善，屁股長出奇怪的疹子，林口長庚中醫針傷科陳玉昇主任立即將孩子帶至診間中西醫共同診察把脈開藥，確定為帶狀性泡疹，告訴母親孩子的病況及藥物的使用方法，安撫母親焦慮的心情。

義診過程發現不丹居民有嚼食檳榔的習慣，甚至孩童即開始吃檳榔，醫療團隊對寺廟住持及基金會人員衛教檳榔對健康的危害，希望可以宣導阻止嚼食檳榔，亦提供相關文獻資料供當地民眾參考。另鑑於不丹山區野生艾草遍布，林口長庚的中醫師亦現場取材指導當地居民進行艾灸，並採集艾草葉來製作艾絨，艾灸可以通經活絡，溫經止血，散寒止痛，讓居民以當地的藥材自助助人。