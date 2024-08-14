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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨提告恐惹錯人？他曝端木正「超硬背景」：絕非等閒之輩

民眾黨主席柯文哲12日出席「柯文哲總統大選政治獻金申報說明」記者會。（圖／黃耀徵攝）

▲民眾黨近日陷入總統大選政治獻金假帳風暴。圖為柯文哲12日出席「柯文哲總統大選政治獻金申報說明」記者會。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

民眾黨主席柯文哲總統大選期間涉及多筆可疑金流，陷入假帳風波，錯帳金額高達1800多萬，民眾黨12日召開記者會，將責任推給當時的委任會計師端木正，對方便立即發表聲明反駁，而白營預計在今（14）日對端木正提告。實際上，端木正曾在已經棄保潛逃的前國寶集團總裁朱國榮身邊擔任財務長10多年，與特偵組還有檢調長時間交手還全身而退，因此挨酸「柯文哲與民眾黨上下恐怕惹錯人了」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡，於直播上再次指控會計師端木正，直言「我問他（端木正）怎麼會這樣做，他說因為資料太多了，他沒有辦法一筆一筆的查，所以他就把這大筆的金額，灌到這9個公司」。

陳智菡透露，「那我們就問他說，你把他灌到這9個公司，你有跟任何人講過這件事情嗎，或者是你找不到那兩千萬，你有跟總部的人講嗎。他說沒有，但他認為這個是，會計師的合理調節，我真的聽不懂這是什麼意思」。

而在昨（13）日，政治工作者周軒在臉書上以「喊告端木正，柯文哲與民眾黨上下恐怕惹錯人了」為題發文，表示柯文哲總統大選政治獻金假帳風波延燒至今，民眾黨上下包含黨主席柯文哲在內，採取的脫身策略目前看來只有一招，那就是把錯全部推給簽證的會計師端木正。

周軒提到，端木正是個神秘的人物，從公開資料來看，通常只知道他是精華會計師事務所的執業會計師，也是民眾黨不分區立委名單內的一員，曾被指派到台北市政府有股份的富邦證券擔任獨立董事，更曾是民眾黨的中央委員。

周軒接著指出，據當日下午的一篇報導，原來端木正曾任前國寶人壽董事長朱國榮身邊的財務長長達10幾年。2015年，中國信託併購台壽保，檢調懷疑朱國榮用人頭買股票，當時還存在的特偵組跟檢調，把所有跟朱國榮有關的人事物都搜了徹底，而只要特偵組跟檢調對於財報看不懂，就把端木正傳去問；直至2016年10月，朱國榮交保，端木正才功成身退，過上新生活。

周軒說到，後來端木正去從政，跟隨柯文哲，這讓不少人感到驚訝，「不過，這段過往，其實柯文哲應該不會不清楚……一個曾經跟過朱國榮10幾年，跟特偵組還有檢調長時間交手還可以全身而退的會計師，可以想見他絕非等閒之輩」。

周軒也於文末吐槽，「正義的長城黃國昌，原來跟朱國榮的前財務長曾經前後出現在民眾黨2024、2020不分區名單裡面。這種邏輯，真的非常民眾黨」。

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