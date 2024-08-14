男友沒送七夕禮物！她求大餐遭拒「火大做1事」　全場不挺：很雷

▲原PO怒買禮物發限動。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

七夕情人節當天，不少情侶會找一間燈光美氣氛佳的餐廳，享受兩人時光，不過有女網友生氣指出，早已買好七夕禮物給男友，結果對方居然沒準備，於是提議找一天帶她去吃大餐，但男友卻認為七夕都過了，吃大餐也沒意義，氣得她自己花錢買禮物給自己，還發限動「指望男人？算了吧」，讓男友超火大。

女網友在Dcard發文，男友剛畢業時沒錢，想跟朋友合夥開餐廳，向她借20萬元，每月定期還1萬元；最近七夕到了，她提前送七夕禮物，沒想到男友卻說沒準備，讓她有點失望，希望男友能找一天帶她去吃一頓大餐，補過情人節。

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男友認為七夕過了，吃大餐也沒意義，接著抱怨經濟壓力大，吃了大餐就沒錢可以還她。原PO越想越氣，掏錢買七夕禮物給自己，還PO限動「情人節給自己買了新包和新鞋，指望男人？算了吧」。男友看到限動暴怒，認為原PO不給他面子，喊著要分手。

原PO坦言，交往半年，約會費用都是AA，「我是真的覺得禮物跟餐廳的費用不需要很高，要的只是儀式感，儀式感不一定要花大錢的，要的是感覺！」

貼文曝光，掀起網友討論，「分手記得討剩下的14萬呀 」、「很明顯他的條件比你差，自卑感又重，脾氣也不好很情緒化，跟這種人在一起會很辛苦，而且會一直消磨妳的情感」、「這種限動不就是逼他跟你分手」、「經濟能力不同，價值觀不同，沒有誰對誰錯，最後的限動很不行，太雷」、「妳想要的儀式感沒錯，但公開酸他，無濟於事啦」、「妳那個限動截圖，妳打得那一行字我覺得很酸欸，就是在嘲諷他沒能力啊」。