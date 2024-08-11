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新竹縣2024情人節近百名單身青年齊聚六福村　年底前還有3場不同主題

新竹縣2024情人節特別活動 近百名單身青年齊聚六福村（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲新竹縣政府為單身青年創造相遇相知的機會。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府為單身青年再出招！今年「成家無限美好」計畫，推出「8大幸福釀造事」系列活動，上半年場場反應熱烈，邁向下半年之際，於今(11)日情人節週末，再次攜手「六福村主題遊樂園」，共同辦理情人節特別企劃，創下近百名單身青年在「六福村主題遊樂園」共跳搖擺舞和在樂園闖關、攝影競賽及共遊美好回憶，為單身青年創造相遇相知的機會。

本次情人節特別活動不僅浪漫，更是符應國際化，結合「動心事-搖擺青春」與「樂心事-夢幻樂遊」兩大主題內容，邀請竹縣在地國際搖擺舞團-Swing Gale大風搖擺舞團，帶領新竹縣副縣長陳見賢及單身青年們進行Swing舞蹈教學，透過輕快音樂及輕鬆舞步的Swing搖擺舞，讓青年們在舞蹈中互動，享受共舞趣味時光。同時運用六福村主題遊樂園寬闊的草原劇場，以分組的方式結合闖關遊戲，進行好玩又有趣的情感教育闖關課程，寓教於樂的遊戲方式同時學習如何健康的與人際互動。不可錯過的樂園設施，除讓大家分組暢遊外，也規劃大家在遊樂同時進行創意拍照競賽活動，獲得冠軍隊伍全員還可以贏得購物商品卡。

新竹縣2024情人節特別活動 近百名單身青年齊聚六福村（圖／新竹縣政府教育局提供）

新竹縣2024情人節特別活動 近百名單身青年齊聚六福村（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲近百名單身青年共創美好回憶。

副縣長陳見賢表示在情人節的幸福時光下，祝福有情人終成眷屬!單身青年朋友，應該勇敢追愛，縣府也將持續辦理協助青年單身成家系列活動，為青年朋友們牽良緣，搭鵲橋，成為青年們的月老。新竹縣是文化科技智慧城，看見年輕人的需求，持續打造讓年輕人願婚、敢生、樂養的幸福宜居城市，所以期望更多青年朋友參與活動、認識新朋友，找到合適對象，共築家庭。

現場參與者陳小姐也發表感想，提到成家無限美好系列活動是她參與過最有趣且不尷尬的交友活動，不僅主題多元且可以透過活動互動環節輕鬆交友，今天的情人節特別企劃，一天有近百位參加者齊聚一堂，擴大朋友圈，不論有無心儀對象出現也都能交到志同道合的朋友。

新竹縣2024情人節特別活動 近百名單身青年齊聚六福村（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲年底前還有三場不同主題內容接續登場。

「情人節特別活動」圓滿落幕，到年底前還有三場不同主題內容接續登場，包括如9月「美心事」花現浪漫花藝創作、10月「療心事」戶外類露營野餐趣、11月「解心事」沉浸式解謎遊戲，期望透過趣味互動、團隊合作、簡單紓壓及流行生活等多元化的內容，讓青年能夠享受交友的過程並找到志趣相投的另一半。新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示為鼓勵單身青年參與青年成家系列活動，教育局特別加碼「戀愛助攻好禮」，場場有機會獲得電影票或便利商店商品卡，且凡是參與今年8大主題活動的參與者，就有機會獲得亞洲線機票！上半年度成家活動已抽出一位幸運兒，送出一張單人來回機票，下半年將要繼續尋找有緣人，一起飛向幸福的彼岸！歡迎有興趣參與其他場次的單身青年前往報名網站(https://www.surveycake.com/s/3V9zr)踴躍報名，詳情請上新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢或電洽新竹縣政府教育局青年事務科，03-5518101分機2814。

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