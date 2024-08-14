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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

端木正聲明「洩1事」　蔡正元揪關鍵：無比嚴重的事情

▲▼端木正與柯文哲主席在會中授予聘書。（圖／民眾黨提供）

▲端木正和柯文哲交情匪淺。（圖／民眾黨提供）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近日捲入政治獻金風暴，柯的競選團隊將矛頭指向委任會計師端木正，然而對方則否認指控，雙方也展開交鋒。對此，前立委蔡正元就直指，端木正在聲明中只提到「簽證」部分，對於「記帳」卻隻字不提，此舉無疑是為了保全會計師執照，儘管他與柯關係密切，「但大難臨頭各自飛。」

蔡正元昨晚在《盧秀芳辣晚報》直指，端木正在聲明中只提到，「簽證」服務均依法令規定處理，但對於同樣委託他的「記帳」業務卻隻字未提，而「簽證」和「記帳」是兩回事，雖然會計師提供記帳服務，但仍會交由帳務當事人確認後才進行簽證，「端木正為了保住自己的會計師執照，才刻意只提簽證部分。」

▲▼柯文哲政治獻金風暴燒不停，原訂今日上午由時任柯文哲總統大選競選總幹事的黃珊珊至台北地檢署按鈴控告端木正會計師，由於檢調已介入展開搜索約談，提告時程將延後。現場僅由民眾黨發言人吳怡萱發表簡短談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨將對端木正提告。（圖／記者湯興漢攝）

蔡正元進一步解釋道，台灣現行法律規定，1000萬元以上的競選活動支出，都需要會計師簽證，也要報監察院，每一筆金流都要清楚，收入部分要有銀行戶頭或支票，連大筆現金都不行；支出則要附上單據，而單據只收三種：領據、收據、發票，且報給監察院就屬於是公文書。然後簽證需要有工作底稿，就是找查核人員將記帳內容與發票做對照，完成後才能簽證，「任何會計師若被抓到問題，就是取消會計師執照，這是無比嚴重的事情。」

另外，他也感嘆，端木正和柯文哲關係密切，他不僅是民眾黨不分區立委提名人，還被推薦去擔任台北富邦銀行的獨立董事，那位子的薪水可有千萬之多；不過現在這情況，端木正為保全會計師執照，大難臨頭各自飛。

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