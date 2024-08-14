端木正聲明「洩1事」　蔡正元揪關鍵：無比嚴重的事情

▲端木正和柯文哲交情匪淺。（圖／民眾黨提供）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近日捲入政治獻金風暴，柯的競選團隊將矛頭指向委任會計師端木正，然而對方則否認指控，雙方也展開交鋒。對此，前立委蔡正元就直指，端木正在聲明中只提到「簽證」部分，對於「記帳」卻隻字不提，此舉無疑是為了保全會計師執照，儘管他與柯關係密切，「但大難臨頭各自飛。」

蔡正元昨晚在《盧秀芳辣晚報》直指，端木正在聲明中只提到，「簽證」服務均依法令規定處理，但對於同樣委託他的「記帳」業務卻隻字未提，而「簽證」和「記帳」是兩回事，雖然會計師提供記帳服務，但仍會交由帳務當事人確認後才進行簽證，「端木正為了保住自己的會計師執照，才刻意只提簽證部分。」

▲民眾黨將對端木正提告。（圖／記者湯興漢攝）

蔡正元進一步解釋道，台灣現行法律規定，1000萬元以上的競選活動支出，都需要會計師簽證，也要報監察院，每一筆金流都要清楚，收入部分要有銀行戶頭或支票，連大筆現金都不行；支出則要附上單據，而單據只收三種：領據、收據、發票，且報給監察院就屬於是公文書。然後簽證需要有工作底稿，就是找查核人員將記帳內容與發票做對照，完成後才能簽證，「任何會計師若被抓到問題，就是取消會計師執照，這是無比嚴重的事情。」

另外，他也感嘆，端木正和柯文哲關係密切，他不僅是民眾黨不分區立委提名人，還被推薦去擔任台北富邦銀行的獨立董事，那位子的薪水可有千萬之多；不過現在這情況，端木正為保全會計師執照，大難臨頭各自飛。