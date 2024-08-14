民眾黨「延後提告」端木正　綠建議把單據跟對質內容攤陽光下

▲民眾黨延後提告。（圖／記者黃彥傑攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024競選總統的民眾黨主席柯文哲，近日因申報競選政治獻金遭質疑做假帳，民眾黨指控委任會計師端木正擅自調節差額。時任柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨發言人吳怡萱原定14日提告，不過稍早檢調前往台玻大樓的木可公關進行搜查。對此，吳怡萱出面稱「延後提告」。對此，議員簡舒培今（14日）受訪時表示，黃珊珊跟陳智菡都說端木正承認有調節，就公開資料讓他一刀斃命，有需要浪費司法資源提告？

黃珊珊以及吳怡萱原定今早前往台北地檢署對端木正提告，然而，檢調大動作前往台玻大樓的木可公關進行搜查。對此，吳怡萱出面表示，目前全員都在配合搜索，因此「延後提告」。

對於相關司法攻防，簡舒培質疑，這有需要告嗎？若是會計師做錯帳，政治獻金也不是不能更正，叫會計師更正就好，怎麼這麼大動作？先開記者會把責任全推給會計師，被打臉後又說有留下對質證據，有證據公開就好，「提告是轉移焦點」。

簡舒培直言，黃珊珊跟陳智菡都說端木正自己承認有調節，公開資料讓端木正一刀斃命，有需要浪費司法資源提告嗎？

簡舒培說明，柯文哲這波政治獻金疑雲中，最初就是帳目上付給尼奧跟時樂的916萬，解決問題最好方式，就是把這三筆收據拿出來，但他也沒有，還大動作開記者會把責任全部推給會計師，又被端木正發聲明否認，柯文哲團隊又說過程都有紀錄，既然有紀錄，就把所有單據跟對質內容攤在陽光下，接受大家檢視。