柯文哲14支競選廣告「僅阿北加背景」花千萬　綠：把小草當韭菜割？

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷競選帳目金流疑雲，其中，一間曾名為「拚肉肉」的多肉植物公司，更名「蒔間」後，曾在選戰期間向柯文哲拿走千萬元宣傳費，但僅負責拍約10來支競選影片，要價不斐，更有媒體爆料關鍵角色正是柯文哲愛將戴季全。對此，議員簡舒培今（14日）表示，選戰期間柯文哲一直說很窮，過去自稱「省長」，結果還這樣亂花錢，一支成本70萬，這去參加影展都沒問題了，到底是不節約，還是中間有貓膩？

▼柯文哲競選廣告。（圖／翻攝柯文哲yt）



「蒔間」公司疑點多，原本商標命名「拚肉肉」，賣的是多肉植物，有媒體爆料，柯文哲去年競選期間拍攝14集「KP國是會議」廣告，全是「蒔間」公司負責，且要價千萬，實際搜尋影片，每一部點閱約在3萬至6萬不等，最好一支則是第一集的安全危機，點閱高達29萬，但要價不斐的每支影片內容皆只有柯文哲本人跟一塊綠幕，相當精簡。

簡舒培表示，昨天晚上把柯文哲跟小草募款的影片看過一次，柯文哲一直說很窮、要推出競選小物需要小草幫忙，現在小草在看這些影片，情何以堪？明明就亂花錢還募這麼多款，款項也沒有好好使用，柯文哲給了蒔間一千萬，卻只拍十幾支影片，一支成本70萬，這去參加影展都沒問題了。

簡舒培質疑，柯文哲自稱「省長」，當市長時刪掉公家機關書報簽、Ubike前30分鐘免費等等，現在換個角度來看，他對小草捐給他的錢完全不節約使用，到底是不節約，還是中間有貓膩？

簡舒培指出，拍一支網路影片20萬成本水準已經很高，為何柯文哲影片要價不斐？到底有沒有人灌水、把小草當韭菜割？柯文哲應該要回應他的支持者。