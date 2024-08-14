曝民眾黨早該提告　黃暐瀚揭「1違規」：柯文哲為何搞成一團爛帳

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨召開記者會，指控會計師自行調節，但會計師端木正發聲明駁斥，兩造說法不一陷入羅生門。對此，媒體人黃暐瀚今（14日）表示，民眾黨早就該告，不是等到被否認，才想到提告。他認為，若會計師從未認錯，那民眾黨怎麼天真到，開一個馬上被「反駁」的記者會？而且柯文哲、黃珊珊都有多次選舉經驗，為什麼搞成一團爛帳？令人想不明白。

黃暐瀚於臉書表示，上週末民眾黨閉關查帳，發現會計師端木正「擅調差額」，犯下彌天大錯，不料民眾黨記者會公布這個「低級錯誤」後，端木正卻發聲明強調一切依規，望檢調監院釐清真相，還會計師清白。

黃暐瀚表示，結果不是還柯文哲、還競選總部清白，民眾黨決定今天提告。但看不懂的是，兩造說法兜不攏，是週一傍晚的事？還是週末對帳就發生的事？

黃暐瀚質疑，如果週末對帳，會計師「已經認錯」，那為什麼週一記者會，端木正不出面跟社會交代？反之週末對帳會計師「並未認錯」，那民眾黨怎麼會天真到，去開一個馬上就要被當事人「反駁」的記者會，搞成羅生門？

黃暐瀚認為，既然週末對帳已經不愉快，會計師也不認，民眾黨其實應該週一一早，北檢一開，就該去告，不是等到端木正否認，友人幫喊冤，繼續再燒48小時之後，才想到要去提告。而所謂「會計師自己亂登」這件事，競選總部甚至候選人本人，也有責任。

另外，黃暐瀚指出，根據監院的「政治獻金登錄系統規定」，總部財務出帳，會計師簽證。而會計師都只能「審核、檢視」，不能「登錄、編輯」。但柯競選總部叫會計師自己直接去「登帳」，以至於漏登，這是違反規定的事。

最後，黃暐瀚強調，包括柯文哲，擔任兩任台北市長，總幹事黃珊珊，擔任過副市長、立委、議員，兩人都有多次選舉經驗，政治獻金的申報方式，不可能今天才知道，為什麼會搞成一團爛帳？實在令人想不明白。

▼時任競辦總幹事黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）