警「喬裝成恩客」破獲美中韓賣淫集團！　廣告淫照曝光

▲賣淫集團強調「亞裔」的色情廣告。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州警方破獲一處色情水療店，便衣刑警透過臥底蒐證方式，成功拍下賣淫女子僅著內衣跨坐雙腿的照片，成為破獲涉及美國、中國和韓國的跨國賣淫集團的關鍵證據。

綜合外媒報導，紐澤西州聯邦檢察官辦公室（United States Attorney's Office District of New Jersey）指出，檢方破獲一個跨國賣淫集團，主要成員橫跨美國籍、中國籍與南韓籍，該集團旗下共有9間SPA水療中心，專門吸收缺錢又無美國護照的亞裔女子，從事賣淫活動。

賣淫集團的主要成員分別是美國籍的34歲金梅香（Meixiang Jin，音譯）、中國籍的37歲蒲哲俊（Zhejun Piao，音譯）與36歲紀尚賢（Shangxian Cui，音譯），以及南韓籍的37歲崔美妍（MiYeon Choi，音譯）。

當局表示，這個賣淫集團從2017年開始經營非法水療中心，他們在網路上發布廣告，強調亞洲異國風，放上許多穿著性感的亞裔女子照片，主打口交等性服務。儘管當局已掌握消息，卻遲遲無法掌握關鍵證據，最後是出動便衣刑警才成功蒐證。

刑警喬裝成顧客前往其中一間水療中心，最後支付了160美元（約台幣5162元）水療費，以及40美元（約台幣1290元）的小費後，穿著內衣的亞裔女子才出現，跨坐在刑警大腿上做出各種撩人舉動，刑警確定取得關鍵畫面後才迅速起身離開。

檢方在掌握充足證據後，一舉破獲這個賣淫集團，並逮捕4名主要成員。紐澤西紐華克法院於9日開庭審理本案，目前4名主要成員已經交保獲釋。