　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警「喬裝成恩客」破獲美中韓賣淫集團！　廣告淫照曝光

▲▼警「喬裝成恩客」破獲美中韓賣淫集團。（圖／翻攝自X）

▲賣淫集團強調「亞裔」的色情廣告。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州警方破獲一處色情水療店，便衣刑警透過臥底蒐證方式，成功拍下賣淫女子僅著內衣跨坐雙腿的照片，成為破獲涉及美國、中國和韓國的跨國賣淫集團的關鍵證據。

綜合外媒報導，紐澤西州聯邦檢察官辦公室（United States Attorney's Office District of New Jersey）指出，檢方破獲一個跨國賣淫集團，主要成員橫跨美國籍、中國籍與南韓籍，該集團旗下共有9間SPA水療中心，專門吸收缺錢又無美國護照的亞裔女子，從事賣淫活動。

賣淫集團的主要成員分別是美國籍的34歲金梅香（Meixiang Jin，音譯）、中國籍的37歲蒲哲俊（Zhejun Piao，音譯）與36歲紀尚賢（Shangxian Cui，音譯），以及南韓籍的37歲崔美妍（MiYeon Choi，音譯）。

當局表示，這個賣淫集團從2017年開始經營非法水療中心，他們在網路上發布廣告，強調亞洲異國風，放上許多穿著性感的亞裔女子照片，主打口交等性服務。儘管當局已掌握消息，卻遲遲無法掌握關鍵證據，最後是出動便衣刑警才成功蒐證。

刑警喬裝成顧客前往其中一間水療中心，最後支付了160美元（約台幣5162元）水療費，以及40美元（約台幣1290元）的小費後，穿著內衣的亞裔女子才出現，跨坐在刑警大腿上做出各種撩人舉動，刑警確定取得關鍵畫面後才迅速起身離開。

檢方在掌握充足證據後，一舉破獲這個賣淫集團，並逮捕4名主要成員。紐澤西紐華克法院於9日開庭審理本案，目前4名主要成員已經交保獲釋。

ET快訊
快訊／黃珊珊「按鈴提告」端木正！
快訊／坦承缺乏專業團隊　柯文哲發黨員信認「用人不當」
快訊／國家警報狂響！　大雷雨轟6縣市
快訊／萬華吊車遭雷擊！　3人觸電送醫
林郁婷發文急問　「如何保護金牌」
快訊／搭高鐵坐過頭「竟按緊急按鈕」　列車一度臨時停車
快訊／覺得冤枉？　柯文哲：不會啦不會啦
一家5死！長女倖存　區公所公布善款帳號
快訊／新北、桃園3地淹水警戒！
房地產教父遭控拍裙底怒了！個資法、妨害名譽提告　親曝拍照原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

車禍2幼童甩出車外！　僅穿尿布「高速公路趴趴走」畫面曝光

慈善機構發糖果「內含冰毒」濃度超高　紐國警緊急展開追回

岸田放棄連任！石破茂率團訪台　表態有意參選自民黨總裁

M痘疫情升溫　非洲疾管中心宣布為公衛緊急事件

岸田不參選自民黨總裁選舉　日媒點名石破茂等人可能接任

卡車傾覆柴油狂瀉！火舌掃過3車道　一排車被波及燒成「風火輪」

烏軍攻勢釀平民傷亡！　俄邊境貝爾哥羅德州進入緊急狀態

警「喬裝成恩客」破獲美中韓賣淫集團！　廣告淫照曝光

越共整肅！　越南副總理黎明慨遭祭「警告處分」恐丟官

伊朗女沒戴頭巾開車！拒攔停「遭警開槍射擊」　昏迷送院癱瘓

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

車禍2幼童甩出車外！　僅穿尿布「高速公路趴趴走」畫面曝光

慈善機構發糖果「內含冰毒」濃度超高　紐國警緊急展開追回

岸田放棄連任！石破茂率團訪台　表態有意參選自民黨總裁

M痘疫情升溫　非洲疾管中心宣布為公衛緊急事件

岸田不參選自民黨總裁選舉　日媒點名石破茂等人可能接任

卡車傾覆柴油狂瀉！火舌掃過3車道　一排車被波及燒成「風火輪」

烏軍攻勢釀平民傷亡！　俄邊境貝爾哥羅德州進入緊急狀態

警「喬裝成恩客」破獲美中韓賣淫集團！　廣告淫照曝光

越共整肅！　越南副總理黎明慨遭祭「警告處分」恐丟官

伊朗女沒戴頭巾開車！拒攔停「遭警開槍射擊」　昏迷送院癱瘓

水腫分4級！按小腿下陷「超過20秒」小心了　不是水喝太多

中菲行看航空貨運沒有淡季　9月新增13架包機

快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

「航運ETF」00960成分股曝光！貨櫃三雄列前十大　長榮破9%居冠

車禍2幼童甩出車外！　僅穿尿布「高速公路趴趴走」畫面曝光

快訊／主動辭中央委員！黃珊珊：該負的責任就要負　盼儘速釐清事實

不是台積電！　全球最大主權基上半年持有台股前十檔曝光

「我走到沒力氣了」! 眼疾男迷路獨坐路旁　枋寮警助返家

「雲林替代役備役役男初級救護員教育訓練」　強化災難應變救護

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

國際熱門新聞

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

奧運閉幕式剛結束　21歲女志工被發現死亡

巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　陸網喊抵制

奧運銅牌「褪色生鏽」　官方承諾換發

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

龐貝挖出新遺骸！男女身邊散滿金銀珠寶

鯊魚狠咬！美高中正妹滿身血被救起「右腿沒了」

阿爾及利亞選手開告　點名馬斯克、JK羅琳

南韓金牌球后安洗瑩：拒參日本公開賽

客機墜毀62人罹難 女傳最後自拍照：我好怕

台灣39歲男在柬埔寨被抓　長相姓名曝光

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

更多熱門

相關新聞

4月大女嬰「被餵汽油」凶手竟是親爹

4月大女嬰「被餵汽油」凶手竟是親爹

美國德州發生駭人案件，一名24歲父親疑似因為不想分手，竟把「汽油」餵給4個月大的女兒，企圖殺死親生骨肉，幸好孩子母親回家後立即報案，才及時挽回寶寶性命。

美批准對以色列200億美元軍售　含50架F-15戰機

美批准對以色列200億美元軍售　含50架F-15戰機

女被25隻大丹犬圍攻咬死　2犬仍在逃

女被25隻大丹犬圍攻咬死　2犬仍在逃

川普競選辦公室遭非法入侵！嫌犯照片曝光

川普競選辦公室遭非法入侵！嫌犯照片曝光

27架共機、12艘共艦「四面環台」襲擾　最近離鵝鑾鼻僅35浬

27架共機、12艘共艦「四面環台」襲擾　最近離鵝鑾鼻僅35浬

關鍵字：

賣淫跨國美國中國韓國亞裔北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面