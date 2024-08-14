快訊／19縣市大雨特報　鄭明典曝「天女散花」圖示警：整區不穩定

▲對流旺盛，19縣市大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今（14日）上午11時針對19縣市發布大雨特報，雨勢將持續到入夜。前氣象局長鄭明典也公布「天女散花」回波圖，示警午後對流可能較猛烈，整區都不穩定。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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▲鄭明典指離散回波像天女散花，可以反推「整區都不穩定」。（圖／鄭明典臉書）

前氣象局長鄭明典也在臉書上公布「天女散花」回波圖，鄭明典表示，以前形容海面上離散的回波像「天女散花」，成因是夜間陸地冷卻，陸地上比較穩定，當整區都不穩定時，夜間到上午的對流由海面開始。

不過鄭明典也指出，看到這樣的回波特徵，也就可以反推「整區都不穩定」，因此白天加熱後，午後對流就可能來的比較猛烈。

▲19縣市大雨特報。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：14日上午至14日晚上

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區