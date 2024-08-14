同情柯文哲了！她見「母妻妹都跑出來」像家庭劇：整個黨都在放火

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金爭議疑雲，妻子陳佩琪事後發文，卻越解釋越糟糕；柯媽媽力挺兒子，說「隨便罵我們的人，會被雷劈」；妹妹柯美蘭則稱，沒有國家的幫忙，查不到別人金流，因此懷疑國家是不是站在公正立場對待所有人。對此，財經網美胡采蘋就發文表示，「整個黨的人都在放火」，場面很壯觀。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她現在「同情KP了」，因為很少看到有公眾人物出了什麼事情後，媽媽、太太、妹妹都跳出來，「整個黨的人都在放火」。她也說，館長開直播嗆陳佩琪，「亂上加亂，場面真的很壯觀」，覺得這很像家庭劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文底下，胡采蘋還留言補充，「罵我兒子會被雷劈哈哈哈哈哈這到底什麼鄉土劇台詞」。知名導演九把刀也留言回覆，「溫馨」。

其他網友看到文章後，紛紛討論道，「很像8點檔台語劇」、「這樣子才熱鬧嘛」、「請繼續收看」、「才一個晚上沒跟，又有新進度」、「這部一定要追起來」、「真像8點檔連續劇，每天都有不同的劇情發展」、「劇情錯綜複雜，越扯越精彩」。

柯文哲陷入政治獻金爭議疑雲後，太太陳佩琪自爆「用人頭開公司」，被外界認為是提油滅火。館長陳之漢在直播中便直言，「陳佩琪發這個文，我個人覺得很多餘啦」、「我甚至建議是不是FB乾脆關掉」。

柯文哲的母親何瑞英10日受訪時說，若柯文哲拿的經費較多，早就當選了，「為何媒體只針對柯文哲，而不查其他候選人的競選經費？」她13日再度發聲力挺兒子，「我是他媽媽，我怎麼會不知道他是什麼性格？貪的事情，我們絕對沒有，我敢說，隨便罵我們的人，會被雷劈」。

妹妹柯美蘭則說，她不知道陳佩琪開公司，但人頭公司還沒開幕，應該要用公司開幕的時間做斷點，覺得「應該是還好」。對於柯文哲帳務上的疏失，她認為應該糾正，但在她的印象裡，查金流好像要國家幫忙才可以，沒有國家的幫忙還查不到別人的金流，因此懷疑國家是否站在公正的立場對待所有人。