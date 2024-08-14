《莊子說》作家蔡志忠任杭州國家版本館顧問：能夠做的我都會做

▲《莊子說》作家蔡志忠任杭州國家版本館顧問。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

微信公眾號「杭州國家版本館」8月13日發布，在杭州國家版本館近日舉行的2024年捐贈入藏大會上，台灣著名漫畫家蔡志忠被聘請為杭州館顧問。據人民文學出版社的文章，2009年，蔡志忠到杭州出席國際動漫節後決定入駐杭州，並曾告訴媒體，「我生於台灣，將老死於杭州，葬於少林寺。」

據《中新網》報導，杭州國家版本館方面稱，蔡志忠此次向杭州館捐贈了繪畫作品《白衣觀音》、《佛》、《般若波羅蜜多心經》3件，《蔡志忠漫畫中國經典》等系列圖書101冊。

他在接受採訪中表示，「我願意把所有的書捐贈給版本館，盡力為杭州貢獻自己的力量，能夠做的我都會做。」

公開資料顯示，蔡志忠1948年2月出生於台灣彰化，15歲輟學後成為職業漫畫家，從事漫畫事業至今已有60年，先後創立遠東卡通公司、龍卡通公司、巧克力動漫公司等，拍攝有《老夫子》、《烏龍院》等長篇動畫電影。

他於1983年開始創作四格漫畫，代表作品包括《莊子說》、《老子說》、《列子說》、《大醉俠》、《光頭神探》等。創作的100多部作品被翻譯成26種語言，在60多個國家和地區以多語種版本出版，銷量超6000萬冊。

此番聘請蔡志忠擔任顧問的杭州國家版本館，是大陸國家版本資源總庫和中華文化種子基因庫-中國國家版本館的三座分館之一。杭州國家版本館是承擔以版本收藏、保護、研究為主要任務，於2022年7月正式落成。