毅宜、樹德捐贈海巡健身裝備　在職專班培訓第二專長強化戰力

▲毅宜工業公司及樹德科技大學捐贈健身裝備在東部分署大禮堂擧行捐贈及簽署儀式。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡之友總會東部分會、毅宜工業股份有限公司及樹德科技大學捐贈海巡署東部分署健身裝備，同時與樹德科技大學進行策略聯盟簽署，12日14時在東部分署大禮堂擧行捐贈及簽署儀式。

毅宜工業股份有限公司及樹德科技大學分別捐贈全方位史密斯訓練機、可調式腹部訓練椅等13項18件及手搖心肺訓練器、坐姿雙向蝴蝶機等8項20件健身器材，另為協助東部分署提升救援能量、保障人民生命安全，毅宜工業股份有限公司特別捐贈防寒衣、急流救生衣等7項287件救生裝備，充實東部分署所屬岸巡隊救生裝備，保障執行任務同仁自身安全。

為感謝毅宜公司及樹德科大義行善舉，東部分署在大禮堂辦理捐贈儀式，分署長蔡順元少將回贈感謝狀表達感謝，並表示未來會好好運用這批健身及救生裝備，並結合常年訓練，強健同仁的體魄，同仁也會秉持愛物惜物的心，將裝備發揮最大的效益。

分署除著重強化海巡人員體技能外，對於同仁在職自我進修及第二專長培養尤為重視，已在2020年與樹德科技大學簽訂策略聯盟意向書，進駐東部分署興安營區開辦二專、二技在職專班，今年再次攜手合作，由樹德科大副校長郭輝明及東部分署分署長蔡順元代表簽署意向書，增開碩士在職專班，提供在地海巡及國軍更多元的學習管道。

蔡分署長表示，為拓展軍職人員晉升管道，積極建立營區教學點，為官兵引進高教資源，進而提升人力素質及競爭力，亦提供該校學子畢業後投入海巡行列的機會，有助推動招募工作，強化海巡戰力。