金馬影后陳淑芳偕偉鉅、酒匯兩企業　捐贈桃園市輔具一批

▲金馬影后陳淑芳(右四)偕偉鉅、酒匯兩企業，捐贈桃園市輔具一批。（圖／社會局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

金馬影后陳淑芳、偉鉅土地開發公司黃志彰董事長及酒匯國際公司林陽晉董事長，8日共同捐贈桃園市政府包括輪椅、助行器及洗澡椅各50台輔具一批，由市府副秘書長賴淑華、社會局長陳寶民代表受贈，提供桃園輔具中心，提供輔具需求民眾共享資源的循環服務。

林陽晉董事長表示，其養母多年前中風跌倒變成植物人，他每天進出醫院，看到相當多的病人有復健的需求；同時他因到景仁教養院關懷身心障礙者，看到輔具讓身心障礙者減緩退化也增進自主能力，因此集資捐贈傾斜床2床(市值20萬元)給景仁教養院，集資購置輪椅50台、ㄇ型助行器50個、洗澡椅50台(總市值45萬元)，捐贈予桃園市政府，以幫助更多需要的人。

市府社會局表示，桃園市目前設立南、北2區輔具資源中心、二手輔具資源站、7處輔具服務據點、8處輔具服務便利站、助聽器銀行及爬梯機專人操作服務，提供輔具專業諮詢、輔具評估、訓練及追蹤、協助申請補助、輔具維修、回收、借用及不定期巡迴定點服務等輔具服務。

為了讓輔具發揮功效，並創造再生輔具資源，提供輔具需求者共享資源的循環服務，設立二手輔具資源站專責服務單位，提供輔具回收、維修及借用，鼓勵民眾捐出用不到的輔具，發揮輔具善的循環，讓身心障礙者生活更便利。