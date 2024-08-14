柯文哲若重傷藍白難再合？　李彥秀提3關鍵：現在說不準

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金風暴，面臨政治生涯重大考驗。馬英九基金會執行長蕭旭岑13日分析，柯文哲若受重傷，將降低藍白兩黨在2026年、2028年選舉合作的機率，讓總統賴清德坐收漁翁之利。對此，國民黨立委李彥秀則認為，藍白2026、2028是否能合作現在說不準，其中有三關鍵，包含立院合作氛圍、白營內部路線之爭以及大選前的整體政治氛圍。

柯文哲近日身陷政治獻金「作假帳」風波，蕭旭岑示警，柯文哲重傷，對國民黨絕對不是好事，因為2028總統大選，柯文哲還是會出來和藍營競爭，這樣對國民黨絕不是好消息，且柯文哲真的重傷，藍白在2026、2028大選聯合組成政黨聯盟的機率降低很多。

李彥秀表示，台灣的政治每三個月就會有截然不同的變化，現在談2026以及2028恐怕還有一點早。這次競選帳務處理問題，短期而言看起來柯文哲與民眾黨是受傷了，但是這要分為「事實」與「政治」兩個部分來看，就事實而言，究竟是烏龍？還是汙錢？還有待監察院與檢調釐清，如果最後證明並非柯文哲的問題，或許會是「短空長多」。

針對政治面，李彥秀分析，蕭旭岑的擔心不是沒有道理，不過，台灣的政治變化太快，現在真的說不準，2026或是2028國民黨與民眾黨能否合作，最重要的關鍵有三點，未來三年半立法院的在野合作氛圍、民眾黨內部的路線之爭以及大選前的整體政治氛圍。



