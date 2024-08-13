遊客搶打卡！全紅嬋老家連夜蓋停車場　全媽嘆：不敢讓女兒回家

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋在巴黎奧運奪下「女子雙人、單人跳水10公尺台」兩項目的金牌，老家廣東省湛江市的邁合村也吸引不少粉絲前來朝聖。當地一位村民羅先生表示，遊客們爭相前來打卡，讓村民們不得不連夜增設停車場。

綜合陸媒報導，全紅嬋奧運奪得金牌後，吸引了全中國各地的跳水迷前來她的老家打卡。網友拍下的影片中，邁合村村口停滿了車輛，遊客川流不息。全紅嬋爺爺家的院子門口有許多人正在拍照打卡，圍牆一側擺放了「朋友，邁合村歡迎你」的看板，另一側則用圍欄圍起。

▲遊客搶著跟全紅嬋的看板合照。（圖／翻攝自微博，上同）

羅先生表示，村內原本就有一塊空地供遊客停車使用，但後來因遊客人數暴增，原本的停車場已無法負荷，只好緊急再增設幾處停車場，「但也很快就被停滿了，現在村裡有加派人手維護秩序。」

村委會指出，來到村裡的小吃攤也越擺越多，全紅嬋的爺爺家門口變成了「小吃一條街」，「我們現在每天都會打掃環境，有時要忙到深夜。」

▲村民連夜增設停車場。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋的媽媽也無奈說道，女兒奧運奪冠後，帶火了自己的老家邁合村，「不敢讓她在家裡，太多人來了，她過年也沒回家，不過她經常透過視訊跟我聊天。」

▲全紅嬋奪下巴黎奧運女子單人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社，上同）

全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕；陳芋汐以420.70獲得第二名。「嬋汐組合」在雙人跳水10公尺台項目中，以359.10的高分，打敗所有隊伍，甚至與第二名的北韓隊差了43.2分。