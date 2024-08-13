全紅嬋打給爺爺必4連問　哥哥笑：還總讓我買榴槤給奶奶吃

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋在巴黎奧運奪下「女子雙人、單人跳水10公尺台」兩項目的金牌，她的一舉一動也成為粉絲熱議的話題之一。全紅嬋的哥哥全進華表示，妹妹先前因要訓練已有2年沒回家，不過時常會透過視訊通話與家人聯繫情感，還會給爺爺奶奶轉零用錢。

▲全紅嬋奪下巴黎奧運女子單人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社，上同）

據《白鹿視頻》報導，全進華透露，「我妹妹（全紅嬋）會讓我叫爺爺跟她視訊，她總會問爺爺『你怎麼瘦了啊』、『你有沒有吃好一點啊』、『錢夠用嗎』、『需不需要買點什麼給你吃啊』。」

全進華表示，「奶奶喜歡吃榴槤，妹妹就經常叫我去買榴槤給奶奶吃，也會叫我買點好吃的給爺爺，讓爺爺補補身體。」

相關影片引起網友熱議，「在她這個年紀打電話給家裡，通常都是家人關心孩子，問問吃得好不好？需不需要錢？她都已經承擔起一個大人的責任了」、「天啊她才17歲」、「全妹又孝順又有擔當，還有超強的養家能力」、「可見而知，全妹是在愛的環境下成長的」。

▲全進華先前到奧運場邊幫妹妹加油。（圖／翻攝自微博）

全進華先前在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽，驚喜現身場邊幫妹妹加油，引起熱議。他在賽後受訪表示，希望妹妹賽後放假時，能帶她到處玩個夠，並吃遍家鄉的美食，「我想做白切雞給她吃！」

全紅嬋的老家廣東省湛江市的邁合村近日吸引了不少粉絲，爭相前來打卡全紅嬋家門口。全紅嬋的爺爺拒絕了所有粉絲的禮物，並表示，「感謝大家對全紅嬋的喜愛與支持。」