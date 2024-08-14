最乾淨航空公司排名出爐！長榮航空排名全球第3　華航也擠入前10

▲自大流行以來，航班的乾淨程度也是人們關注的重點，Skytrax選出了以下10家全球最乾淨的航空公司，下同。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情爆發後，為了避免數百名陌生人在封閉的航班上相互傳染病毒，各航空公司也開始愈發注重清潔與衛生。為航空公司服務進行意見調查的Skytrax最近就公佈了2024年全球最乾淨的航空公司，其中來自台灣的長榮航空和中華航空打敗了多個國家的航班，成功擠入前10的行列。以下是全球前10名最乾淨航空公司的排行榜：

1. 國泰航空

國泰航空是2024年全球最乾淨的航空公司，該公司旗下航班卓越的清潔標準贏得了乘客的一致好評。

2. 全日本空輸

全日空在清潔度方面排名第二，同時也獲得了「全球最佳機場服務」和「亞洲最佳航空公司員工服務」的榮譽。

3. 長榮航空

長榮航空除了是世上第三乾淨的航空公司外，也在最佳機組人員的排行榜中名列第四。

4. 卡達航空

位於第四的卡達航空是中東地區最乾淨的航空公司之一，該公司同時也被評為2024年全球最佳航空公司。

5. 新加坡航空

新航在清潔程度的排行榜中排行第五，也贏得了全球最佳空服員獎、最佳頭等艙服務獎，以及亞洲最佳航空公司獎。

6. 韓亞航空

韓亞航空是南韓僅次於大韓航空的第二大航空公司，不過在清潔程度上，韓亞航空卻超越了大韓航空，排名第六。

7. 海南航空

海南航空是全球第七乾淨的航空公司，同時也在最佳機組人員的排行榜中名列第六。

8. 日本航空

日航是公認世上清潔標準最高的航空公司之一，該公司成功成為全球最乾淨航空公司排行榜中的第八位，可謂是名副其實。

9. 中華航空

中華航空是長榮航空外，另一家擠入全球10大乾淨航空公司排行榜中的台灣航空公司。

10. 大韓航空

大韓航空的清潔標準是行業標桿，但2023年在全球最佳航空公司中排名第10的大韓航空，今年則在相關排名裡掉出前10，位居第11名。