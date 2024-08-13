迎接「台灣女兒」林郁婷　長榮航空女機長暖心廣播全文曝

記者蔡亞樺／台北報導

巴黎奧運12日凌晨閉幕，中華隊最後一批選手搭乘長榮航空BR88航班返台，今（13日）早飛抵桃園機場，起飛前當班機女性機長以中英文暖心廣播，感謝所有選手的傑出表現，並恭賀奪牌選手，全機旅客歡呼鼓掌，場面熱烈溫馨。

▲金牌「台灣女兒」林郁婷（前排右三）、銅牌「拳擊女王」陳念琴（前排右四）及「拳擊美少女」吳詩儀（前排右二），開心與長榮航空機組員合影。（圖／長榮航空提供）

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今早班機一抵台，桃園機場以高規格「水門禮」儀式，迎接金牌選手歸國，長榮航空地勤人員高舉「我們team 我們挺」應援布條及慶賀手舉牌，齊聲高呼：「台灣女兒林郁婷，勇奪金牌 讚讚讚！」讓林郁婷感受滿滿的熱情。

班機起飛前，女性機長以中英文廣播，感謝所有選手的傑出表現，並恭賀奪牌選手，包括金牌「台灣女兒」林郁婷、銅牌「拳擊女王」陳念琴及「拳擊美少女」吳詩儀等，關懷敬意表露無遺，全機旅客歡呼鼓掌，紛紛拿起手機來記錄。

▲巴黎奧運奪下金牌的拳擊選手林郁婷開心與長榮航空員工合影。（圖／長榮航空提供）

長榮航空公布機長廣播詞全文：

在今天的航班上，有代表台灣前往巴黎參賽的中華隊選手，包含田徑、拳擊、桌球項目，我們很榮幸可以陪伴他們一起回家，感謝所有選手們的傑出表現，您們是台灣的驕傲。

在此特別恭喜「吳琴戰隊」的吳詩儀小姐和陳念琴小姐，雙雙榮獲奧運拳擊銅牌的榮耀，「拳擊女王」陳念琴小姐非常堅強的度過各種難關，此次表現驚艷國際！「拳擊美少女」吳詩儀小姐展現苦練的驚人實力，令人讚賞！

擔任本次中華奧運閉幕式掌旗官的「台灣最速男」楊俊瀚先生，不斷追求極限的運動家精神，讓全世界看見台灣選手滿滿的衝勁。

此外本班機上還有另一位閉幕式掌旗官，他不但是台灣拳后，也是全世界的拳后，她就是我們力挺的台灣女兒林郁婷小姐(全機旅客熱烈歡呼鼓掌)，在此恭喜郁婷用盡畢生所學，為台灣奪取史上第一面拳擊金牌，她更是完成了奧運、世錦賽、亞運、亞錦賽的大滿貫。

郁婷將質疑化為動力，屢次在擂台上以實力證明自己，金牌就是最好的回擊，永不放棄的拚戰精神令人動容，長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海，謝謝郁婷小姐，讓世界看到我們台灣的驕傲。

最後，謹代表長榮航空再次感謝各位貴賓及中華隊的頂尖好手們，你們是名符其實的台灣之光。請大家給予中華隊的英雄們最熱情的掌聲，謝謝大家！」（中英文廣播完畢，機上再次響起熱烈的掌聲）