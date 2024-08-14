台南惡火帶走一家5人獨留長女　警消見2F陽台一幕鼻酸

記者黃翊婷／綜合報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行13日凌晨2時36分發生火災，屋主一家5口不幸遇難，全家僅有出國參加舞蹈演出的13歲長女逃過一劫。消防人員清理火場時，意外在2樓陽台發現陳家長子飼養的一對鸚鵡仍毫髮無損，現場人員不禁感嘆，如果當時長子沒有再衝進火場內，或許能挽回一條寶貴的生命。

▲1樓物品幾乎都被燒毀。（圖／記者吳世龍翻攝）

警消調查，起火的3層樓透天厝為一處農機行，屋主陳男（45歲）、妻子伍女（38歲）與4名子女（2男、2女）同住，事發前一天13歲長女隨團前往義大利羅馬參加扯鈴舞蹈演出，沒想到隔日凌晨2時36分就發生憾事。

隔壁鄰居表示，當下發現發生火災，立刻衝下樓打電話報案，抬頭時曾看到陳家長子（18歲）在2樓陽台試圖灑水降溫，但報完案再度抬頭，長子已經不見蹤影，推測應該是為了救家人再度返回火場。

對面鄰居也提到，火警剛發生時曾與陳妻通話，陳妻焦急向她求救，「我們在3樓後面，我們快要呼吸不到空氣了」，她隨即安撫「妳不要緊張，我們趕快救妳」，無奈還是來不及。當時有義消率先趕抵現場，曾透過鐵窗摸到受困者的手，但因為火勢太過猛烈，無法救援。

▼▲鄰居曾在2樓陽台看見陳家長子試圖灑水降溫。（圖／記者吳世龍攝、翻攝）

等到火勢終於被撲滅，消防人員在3樓後側曬衣場找到陳男與妻子、3名子女，5人均已罹難，另外還在2樓陽台發現一對寵物鸚鵡，鸚鵡毫髮無損，卻再也等不到主人。現場人員不禁感嘆，如果當時長子沒有再衝進火場內，或許能挽回一條寶貴的生命。

▲消防人員在2樓陽台發現的寵物鸚鵡。（圖／記者吳世龍翻攝）

檢察官13日下午前往殯儀館進行相驗，5名死者均全身燒傷，因吸入濃煙窒息死亡。殯葬業者透露，5人遺體雙手放在胸前，一個靠著一個，15歲次子從後方護著年僅8歲的幼妹，疑似擁抱等待救援，畫面令人鼻酸。

警消初判研判，起火點在1樓，出入口堆滿雜物導致逃生困難，1樓雜物、機具全被燒到焦黑，詳細的起火原因仍有待進一步調查、鑑識。

▼事發現場。（圖／記者吳世龍攝）