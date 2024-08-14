　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南惡火帶走一家5人獨留長女　警消見2F陽台一幕鼻酸

記者黃翊婷／綜合報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行13日凌晨2時36分發生火災，屋主一家5口不幸遇難，全家僅有出國參加舞蹈演出的13歲長女逃過一劫。消防人員清理火場時，意外在2樓陽台發現陳家長子飼養的一對鸚鵡仍毫髮無損，現場人員不禁感嘆，如果當時長子沒有再衝進火場內，或許能挽回一條寶貴的生命。

▲▼台南農機行火警5死，2樓陽台飼養的一對鸚鵡毫髮無損。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲1樓物品幾乎都被燒毀。（圖／記者吳世龍翻攝）

警消調查，起火的3層樓透天厝為一處農機行，屋主陳男（45歲）、妻子伍女（38歲）與4名子女（2男、2女）同住，事發前一天13歲長女隨團前往義大利羅馬參加扯鈴舞蹈演出，沒想到隔日凌晨2時36分就發生憾事。

隔壁鄰居表示，當下發現發生火災，立刻衝下樓打電話報案，抬頭時曾看到陳家長子（18歲）在2樓陽台試圖灑水降溫，但報完案再度抬頭，長子已經不見蹤影，推測應該是為了救家人再度返回火場。

對面鄰居也提到，火警剛發生時曾與陳妻通話，陳妻焦急向她求救，「我們在3樓後面，我們快要呼吸不到空氣了」，她隨即安撫「妳不要緊張，我們趕快救妳」，無奈還是來不及。當時有義消率先趕抵現場，曾透過鐵窗摸到受困者的手，但因為火勢太過猛烈，無法救援。

▲▼台南六甲農機行火警5死，鄰居受訪。（圖／記者吳世龍攝）

▼▲鄰居曾在2樓陽台看見陳家長子試圖灑水降溫。（圖／記者吳世龍攝、翻攝）

▲▼台南農機行火警5死，2樓陽台飼養的一對鸚鵡毫髮無損。（圖／記者吳世龍翻攝）

等到火勢終於被撲滅，消防人員在3樓後側曬衣場找到陳男與妻子、3名子女，5人均已罹難，另外還在2樓陽台發現一對寵物鸚鵡，鸚鵡毫髮無損，卻再也等不到主人。現場人員不禁感嘆，如果當時長子沒有再衝進火場內，或許能挽回一條寶貴的生命。

▲▼台南農機行火警5死，2樓陽台飼養的一對鸚鵡毫髮無損。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲消防人員在2樓陽台發現的寵物鸚鵡。（圖／記者吳世龍翻攝）

檢察官13日下午前往殯儀館進行相驗，5名死者均全身燒傷，因吸入濃煙窒息死亡。殯葬業者透露，5人遺體雙手放在胸前，一個靠著一個，15歲次子從後方護著年僅8歲的幼妹，疑似擁抱等待救援，畫面令人鼻酸。

警消初判研判，起火點在1樓，出入口堆滿雜物導致逃生困難，1樓雜物、機具全被燒到焦黑，詳細的起火原因仍有待進一步調查、鑑識。

▼事發現場。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 台南市六甲區火警 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 台南市六甲區火警 。（圖／記者吳世龍攝）

ET快訊
安以軒出入豪宅「奧運金牌」陪玩！　富尪出庭不覺得落寞
生技老董偷辣人妻！　綠帽夫直球對決被「兩手一攤」
安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」
快訊／江蕙復出開唱露曙光！　罕見「動心」鬆口了
烏克蘭反攻俄羅斯　澤倫斯基：已拿下庫斯克州74聚落
PPI數據激勵美股勁揚408點！　輝達飆6.53％、台積電A

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台灣「最大電影公司」是詐騙溫床電影　高嘉瑜也受害

生技老董超懂玩！　不倫「辣人妻」還要指定造型

生技老董偷辣人妻！　綠帽夫直球對決被「兩手一攤」

70歲生技老董偷40歲辣人妻！1張發票流綠光　偷情對話曝光

竹北「貴族托嬰中心」爆虐嬰！　竹椅綁未足歲孩嚎哭

70歲生技老董不倫40歲辣人妻！　曾撞名蘇丹紅公司被罵爆

台南惡火帶走一家5人獨留長女　警消見2F陽台一幕鼻酸

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底！正義姊當眾抓包　今晨臉書回應了

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆：支持嘉義修法打人無罪

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

台南惡火5命！外婆神情哀戚　家屬殯儀館「燒魂轎」祭拜

籃籃爆熱戀味全龍郭嚴文！　打槍張立東「我有喜歡的人」

台灣「最大電影公司」是詐騙溫床電影　高嘉瑜也受害

生技老董超懂玩！　不倫「辣人妻」還要指定造型

生技老董偷辣人妻！　綠帽夫直球對決被「兩手一攤」

70歲生技老董偷40歲辣人妻！1張發票流綠光　偷情對話曝光

竹北「貴族托嬰中心」爆虐嬰！　竹椅綁未足歲孩嚎哭

70歲生技老董不倫40歲辣人妻！　曾撞名蘇丹紅公司被罵爆

台南惡火帶走一家5人獨留長女　警消見2F陽台一幕鼻酸

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底！正義姊當眾抓包　今晨臉書回應了

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆：支持嘉義修法打人無罪

六月同框王齊麟：換我摸金牌了！陳詩媛臉紅勾手…金球拍蛋糕吸睛

蔡阿嘎大動作宣布「開始養水軍」！5千人秒達標：沒血流成河不甘休

安以軒富商夫坐牢14年！她「大動作切割原因曝光」　突刪光微博神隱

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

防致災降雨！　「全台下最大」時間曝

台灣「最大電影公司」是詐騙溫床電影　高嘉瑜也受害

雪梨1男1女慘死公寓　疑中國情侶鬧分手變情殺

台泥H1每股賺0.51元　7月營收年增61％

「愛逞強裝沒事」星座Top 3 ！第一名最會演　其實很在意他人看法

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

社會熱門新聞

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

生技老董偷辣人妻！　綠帽夫直球對決被「兩手一攤」

一張摩鐵發票洩綠光　人夫怒上櫃董事偷情對話

中捷砍人案今調解　被害高中生父希望賠全台1人1元

醫院通知冒名領藥！阿伯遭詐財手法曝

即／新北女過馬路遭客運撞上　送醫搶救不治

獨／家人悲痛燒「魂轎」　盼5亡者順利赴冥界

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

即／基隆科技廠鋰電池狂燒　快關門窗防吸入毒性氣體

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底　今晨臉書回應了

台南惡火1家5人燒傷窒息亡　家屬悲慟殯儀館招魂祭拜

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

更多熱門

相關新聞

女學生被收每度7.9元電費！房東：很佛心了

女學生被收每度7.9元電費！房東：很佛心了

台南一名女學生在外租屋，沒想到近日房東竟調漲電價，每度高達7.9元，甚至還自稱「房東已經很佛心了」、「沒賺錢」，氣得她將事件上網公開，並且呼籲附近的學生小心。

台電台南區處募兩千公斤普渡白米及小額捐款捐贈慈善機構

台電台南區處募兩千公斤普渡白米及小額捐款捐贈慈善機構

獨／家人悲痛燒「魂轎」　盼5亡者順利赴冥界

獨／家人悲痛燒「魂轎」　盼5亡者順利赴冥界

台南安南區汙水處理廠工安意外男子送醫宣告不治

台南安南區汙水處理廠工安意外男子送醫宣告不治

台南惡火1家5人燒傷窒息亡　家屬悲慟殯儀館招魂祭拜

台南惡火1家5人燒傷窒息亡　家屬悲慟殯儀館招魂祭拜

關鍵字：

台南六甲火災火警

讀者迴響

熱門新聞

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

太平洋5環！豪大雨下波更猛更廣

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈馬斯認了

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

千千搭機看電影「驚見18禁畫面」！　急快轉難擋激情鏡頭

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

即／議員江志明涉施壓台鐵女員工　民進黨開鍘：送評委會議處

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

幕後／民眾黨3天對質內容曝光

更多

最夯影音

更多

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面